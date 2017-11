Jovanotti / “Oh, Vita!”, il nuovo singolo esce il 10 novembre: l'ex rapper torna alla origini

Jovanotti, il nuovo singolo si chiama "Oh, Vita!", prodotto da Rick Rubin uscirà venerdì 10 novembre e ci regalerà un Lorenzo Cherubini delle origini; fuori anche il videoclip ufficiale.

08 novembre 2017 Valentina Gambino

Jovanotti, il nuovo singolo esce il 10 novembre

A distanza di tre anni dall'uscita di "Sabato", l'ex re del rap Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, arriva il prossimo venerdì 10 novembre con il nuovo singolo "Oh, Vita!", che anticiperà l'uscita del CD di inediti che vedrà la luce il prossimo 1 dicembre. Con la canzone, anche il suo videoclip ufficiale che, senza molti giri di parole, non lascerà deluso il pubblico del romano con la faccia da bambino e il karma funk nell'anima. Le nuove 14 canzoni sono state interamente prodotte da Rick Rubin e la sua impronta emerge fin dalle prime battute. Ciò che ritroveremo infatti, sarà proprio un Jovanotti totalmente rivoluzionato e minimalista. "Ho pensato subito che Oh, vita! sarebbe stato il primo singolo di questo album - ha dichiarato Lorenzo raggiunto dall'Ansa -. Non ho mai dato a nessuna delle altre canzoni la possibilità di essere il brano che anticipasse l'album e con Rubin abbiamo condiviso lo stesso pensiero: Oh, vita! è il punto di incontro perfetto mio con questo grande produttore che è stato così importante nella mia vita prima ancora di potere pensare un giorno di farci un disco intero".

“Oh, Vita!”, il singolo di Jovanotti esce venerdì: fuori anche il video ufficiale

Per quanto riguarda il video di "Oh, Vita!", è stato girato da YouNuts (dopo aver firmato "Sabato", "Pieno di vita" e "E non hai visto ancora niente"), rigorosamente in bianco e nero. La clip ufficiale è stata girata nei luoghi d'infanzia di Lorenzo Cherubini, dall'abitazione dove è nato fino alla casa di Roma e tutte le vie del suo quartiere. "Con YouNuts veniamo da ambienti simili, perfino famiglie simili, e anche se ci sono vent’anni di distanza tra di noi, è stato l’hip hop il nostro grande amore. Per questo ho proposto un video semplice, vero, dove anche loro potessero esprimersi completamente e che rappresentasse senza trucchi la mia storia, che è anche la loro e quella di un sacco di altra gente", ha confidato Lorenzo a Rockol. Il nuovo singolo dell'ex rapper, nemmeno a dirlo diventerà una vera hit nel giro di alcune ore. Una "filastrocca" piena di ritmo che mette in evidenza basso e batteria strizzando l'occhio all'old school rap che tanto ha caratterizzato sia Cherubini che Rubin nel corso dei loro anni. Una canzone essenziale con una bellissime citazioni al suo interno: lo snippet di alcuni secondi di "Futura" di Lucio Dalla e "Ho visto un re", canzone di Dario Fo e Paolo Ciarchi incisa da Enzo Jannacci nel 1968.

