Mina e Celentano / Eva, il nuovo singolo che li rimette insieme

I fan di Mina e Celentano saranno lieti di sapere che la coppia tornerà a cantare insieme per il nuovo singolo Eva in rotazione radiofonica dal 10 novembre.

08 novembre 2017 Hedda Hopper

Adriano Celentano

I grandi appassionati di musica ringraziano nuovamente Mina e Celentano per quella che potrebbe essere un'altra perla da aggiungere al loro reportorio. I due artisti sanno bene come conquistare il pubblico, lo hanno fatto in passato rivoluzionando, a modo loro, la musica italiana, e lo stanno facendo nel presente. Questa volta la novità si chiama Eva e da venerdì 10 novembre avremo modo di ascoltarla anche noi. Mina e Celentano sono pronti a lanciare il nuovo inedito dal titolo Eva che da venerdì sarà in radio proprio ad un anno di distanza da Le Migliori, l'album che ha permesso loro di ottenere ben 5 certificazioni platino e posizionandosi in vetta alla classifica dei dischi più venduti nel 2016. Numeri da record che solo artisti del loro calibro riescono a mettere a segno e che anche con Eva riusciranno a farlo.

DA EVA ALLO SPECIALE COFANETTO "NATALIZIO"

Il nuovo singolo di Mina e Celentano sarà contenuto in uno speciale cofanetto dal titolo «Tutte le migliori» in cui, per la prima volta, saranno raccolti una selezione di successi e di duetti della carriera dei due veri miti della musica italiana. Il cofanetto sarà in vendita dal primo dicembre per la gioia dei fan che non solo potranno rivivere la storia della musica ma anche ascoltare e riascoltare il nuovo singolo che, come di consueto, non è stato annunciato e pubblicizzato come accade di solito sinonimo del fatto che, quando c'è la qualità, non c'è bisogno di grandi campagne pubblicitarie. Come andranno le vendite di Eva? Sicuramente bene ma per questo dovremo attendere venerdì per scoprirlo.

