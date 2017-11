Riccardo Marcuzzo / Riki, Video: il nuovo singolo “Se parlassero di noi” con Alena Sokolova

08 novembre 2017 Valentina Gambino

Riccardo Marcuzzo, il video del nuovo singolo

Riccardo Marcuzzo ha sbancato con il primo EP e continua a fare "stragi" di numeri anche con il secondo CD di inediti dal titolo "Mania". Proprio oggi è uscito anche il nuovo video del singolo dal titolo "Se parlassero di noi". Da due settimane, il nuovo lavoro di Riki è in testa alle classifiche venendo già certificato disco d'oro. La nuova canzone è un mix perfetto tra il primo progetto d'esordio e il secondo lavoro verso una maturità più ricercata. Una ballad romantica che accompagna il riconoscibilissimo timbro vocale di Riki, alle prese con archi e pianoforte. La clip ufficiale prodotta da The Astronauts, viene mostrata con una ricca sequenza di primi piani di Riccardo e la protagonista femminile: la modella Alena Sokolova. Riccardo Marcuzzo ad oggi, è tra gli artisti emergenti più seguiti sui social network. Ed infatti, i suoi canali video hanno raggiunto la bellezza di oltre 70 milioni di views, portandosi a casa circa 200mila visualizzazioni al giorno. Su Instagram le cose vanno altrettanto bene, con oltre 1 milione di seguaci.

Riki, il video del nuovo singolo

Per Riccardo Marcuzzo questo è proprio un momento d'oro. Dopo la vittoria nella categoria canto di Amici 16, il giovane cantante milanese ha collezionato un successo dietro l'altro. Oltre ai numeri portati a casa, Riki sbanca anche live. Tra gli appuntamenti più attesi da parte dei fan, la data del prossimo 12 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono attualmente disponibili su circuito TicketOne e nei classici punti vendita. Ed intanto, prosegue anche il "Mania-Instore Tour", eccovi a seguire, tutte le date ancora disponibili e il video ufficiale di "Se parlassero di noi", il nuovo singolo.

19/11 ore 15.30 BOLOGNA – cc Le piazze – Via Pio La Torre 5/D, Castelmaggiore

21/11 ore 17.00 MACERATA – cc Val di Chienti – Via Battista Velluti 31

22/11 ore 18.00 PERUGIA – cc Colestrada – Via Valtiera 181

23/11 ore 16.30 ROMA – cc Parco Leonardo – Viale Bramante 31/65, Fiumicino

25/11 ore 15.30 REGGIO CALABRIA – cc Porto degli Ulivi – Sandali Rizziconi

26/11 ore 17.00 TREVISO – cc Conè – Via San Giuseppe 25, Conegliano

29/11 ore 15.00 TORINO – cc Mondadori Megastore – Via Monte di Pietà 2 ang. Via Roma

30/11 ore 15.30 FIRENZE – cc Galleria del disco Viper – Via Pistoiese 309/4

01/12 ore 16.00 SALERNO – cc Maximali – Via Pacinotti

02/12 ore 15.30 MILANO – cc Scalo Milano Shopping Village – Via Milano 5 Triulzi

03/12 ore 16.00 MASSA CARRARA – cc Mari e Monti – Via Massa Avenza 32, Massa

