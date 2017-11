Shakira / Concerto annullato in Germania per un problema alle corde vocali: l'annuncio della cantante

08 novembre 2017

Problemi alle corde vocali per Shakira: la cantante colombiana è stata costretta ad annullare la prima delle date del suo tour europeo ’El dorado world tour” che sarebbe dovuto partire l'8 novembre da Colonia, in Germania. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante sui suoi canali social, scusandosi di dei problemi fisici che l'hanno portata a non riuscire a salire sul palco dove l'attendevano migliaia di fan tedeschi. "A tutti i miei amici tedeschi, durante questi ultimi giorni di prove, sfortunatamente ho stressato troppo le mie corde vocali e come risultato i miei medici mi hanno ordinato di riposarmi un po' vocalmente per evitare danni peggiori che potrebbero impedirmi ulteriormente di esibirmi. - esordisce la cantante in una nota sui suoi social, dove ancora si legge - Mi dispiace tantissimo di perdere il nostro primo spettacolo assieme, quello dell'8 novembre a Colonia".

La cantante di origine colombiana ci tiene a sottolineare l'affetto per i suoi fan e scrive: "Amo tantissimo i miei fan tedeschi e non vedo l'ora di condividere il mio primo concerto con voi. Anche se la cosa mi spaventa, so di dover dar retta ai miei dottori e riposarmi così da potervi dare tutto quello che ho una volta che tornerò on the road e così da non correre ulteriori rischi". Shakira ci ha tenuto a chiarire che la data in questione verrà recuperata, intanto sottolinea di voler essere al top per il concerto del 10 a Parigi: "Il team di Live Nation sta lavorando duramente per cercare una nuova data per condividere questo concerto con voi che sento che sarà uno dei miei migliori. Ora mi sto impegnando a riposarmi come si deve per tornare al meglio il 10 novembre a Parigi, non appena avrò il permesso dei medici. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per il supporto e l'affetto che mi mostrate. Spero che lo spettacolo valga la pena" conclude la cantante.

