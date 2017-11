Tiziano Ferro VS Fedez/ Il cantautore lancia una frecciatina al rapper e a Comunisti col Rolex

Tiziano Ferro contro Fedez in un'intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair: il cantautore di Latina commenta un verso di Comunisti col rolex non risparmiando una battuta sul collega.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Tiziano Ferro e Fedez

Tiziano Ferro si scaglia contro Fedez e il suo Comunisti col Rolex. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantautore di Latina che ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa per dedicarsi a se stesso, ha commentato anche il lavoro di alcuni colleghi. Dopo aver apprezzato l’album di Levante con cui ha anche fatto una collaborazione, Tiziano Ferro ha approfittato dell’occasione per lanciare una frecciatina al veleno sul rapper milanese. “Io sono fuori da un certo mondo, diciamo che il disco di Levante l’ho ascoltato, ma qualcuno mi ha raccontato di una citazione da Comunisti col Rolex ‘Tiziano Ferro si è comprato l’attico con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese’. Mi sono arrivate queste informazioni e le ho prese con un “ok, va bene, ognuno fa il suo mestiere”… e il mio è il cantante”, ha detto Ferro. Un dardo velenoso al quale Fedez, per il momento, non ha ancora risposto.

FEDEZ SPIEGA IL RIFERIMENTO A TIZIANO FERRO

Le parole utilizzate da Fedez in “Comunisti col Rolex” non sono piaciute a Tiziano Ferro. Il rapper aveva, tuttavia, già spiegato il motivo che lo aveva spinto a far riferimento alla vicenda fiscale di Tiziano Ferro nel suo pezzo. “Io ho utilizzato Tiziano come si fa nel rap per accendere un riflettore sui due pesi e sulle due misure della stampa online se si può definire stampa. Quando io ho comprato questa casa, voi avete cominciato a scrivere che pubblicavo le foto per far vedere quanto è bella casa mia e da lì sono nati gli articoli su di me. Se Fedez si compra una casa milionaria onestamente, Aldo Grasso e Massimo Gramellini si scomodano per scrivere editoriali, se lo fa Tiziano Ferro, con un passato fiscale possiamo dire torbido, nessuno dice niente, il perché non lo so“ dichiarava Fedez ai microfoni de La Repubblica. Oggi, la questione è tornata nuovamente a galla dopo l’intervista rilasciata da Ferro. Fedez tornerà a spiegare le sue parole?

