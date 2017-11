AN ITALIAN TALE/ Antonino Cicero e Luciano Troja dal vivo a Palermo, venerdì 10 novembre

Venerdì 10 novembre al Blue Brass l'originale duo fagotto e pianoforte in un concerto incentrato sull'ultimo disco 'An italian Tale', con musiche ispirate alle canzoni di Giovanni D'Anzi

09 novembre 2017 Redazione

Foto di Francesco Libro

Venerdì 10 novembre 2017, con un atteso concerto al Blue Brass di Palermo, torna dal vivo il duo composto da Antonino Cicero e Luciano Troja, fagotto e pianoforte nati per l'ammirato album An Italian Tale, pubblicato dalla palermitana Almendra Music esattamente un anno fa. In un anno An Italian Tale ha raccolto ottime recensioni confermando la pregevolezza delle composizioni firmate da Luciano Troja, l'originalità di questo anomalo duo fagotto-pianoforte, la riuscita dell'operazione dedicata a un'Italia che non c'è più, quella evocata dalle canzoni di Giovanni D'Anzi, al quale l'album è ispirato.

La forza di An Italian Tale, come sottolineato dal recentissimo videoclip realizzato da Valerio Vella, è nel suo potere immaginativo, nella sua capacità di evocare il cinema, le canzonette, la radio, i vinili, la gommalacca e il Campari, Milano, le bellezze e le biciclette, insomma memorie di un'Italia che in quella musica trovava respiro e rinnovamento senza smarrire le proprie peculiarità. La stampa lo ha notato immediatamente, basta pensare a Musica Jazz ("Un’operazione intelligente e raffinata che valorizza la nostra cultura senza atteggiamenti pedissequamente filologici"), al Manifesto ("Dieci pezzi che evocano il romanticismo a volte swingato dell’autore di O mia bela Madunina"), a Italia In Jazz ("un album rigenerante… denso di colorazioni impressioniste, in cui struggente cantabilità e signorile melodiosità sono sacre come reliquie"), per citare solo tre delle numerose testate che hanno apprezzato l'opera.

An Italian Tale è una ricerca in musica tra le storie e le canzoni di Giovanni D'Anzi, che sono state lo spunto ispiratore per due musicisti diversi per storia ma affini per curiosità, intraprendenza, preparazione e fantasia. Luciano Troja è un compositore e pianista jazz di fama internazionale (non è raro trovarlo su All About Jazz USA, Cadence o Stereophile, o vederlo dal vivo a New York), Antonino Cicero è un fagottista tra i più attivi e preparati in area classica: i due artisti messinesi hanno trovato nella melodia, nella cantabilità, nella narrazione strumentale il punto di incontro che rende An Italian Tale, per usare le parole dello stesso Troja, "una specie di colonna sonora di un film immaginato, legato a un periodo storico, magari girato in bianco e nero".

Questa singolare combinazione strumentale, pianoforte e fagotto all'insegna della melodia, ha trovato dal vivo una rinnovata linfa, come dimostreranno i concerti di venerdì 10 ma anche i successivi: venerdì 26 Gennaio Amici della Musica di Termini Imerese (PA), sabato 27 gennaio in occasione della Stagione Amici della musica di Mazara del Vallo (TP).

Info:

Almendra Music:

www.almendramusic.com/

An Italian Tale:

https://almendramusic.bandcamp.com/album/an-italian-tale

You Are The Melody - videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v

