GIORGIA/ Biglietti Oronero tour 2018: aperte le vendite alle 10.00 su Ticketone

Giorgia torna sul palco con l'Oronero Tour 2018. Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 9 novembre su Ticketone.it. Ecco tutte le info.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Giorgia

Oggi, giovedì 9 novembre 2017, dalle ore 10.00 saranno disponibili su Ticketone.it i biglietti per i concerti dell’Oronero Tour di Giorgia. Dopo il successo dell’Oronero Tour 2017, Giorgia ha annunciato altri 6 date live: il 2-3 marzo a Palalottomatica di Roma, poi il 7-8 al MediolanumForum di Assago (Milano), per concludere il 12-13 al Kioene Arena di Padova. Da lunedì 13 novembre, alle 10.00, i biglietti saranno disponibili anche in tutti i punti vendita TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Per Giorgia sarà una nuova grande emozione tornare sul palco, come testimonia il suo messaggio apparso su Facebook al termine del tour ad aprile scorso: “Dopo l'ultimo esaltante concerto a Torino ci ho messo un po’ a raccogliere idee e a far depositare le emozioni… È stata una tale potenza di cuori di mani di note, è stato più di un giro di concerti, è stato un incontro irripetibile di persone, anni, vita passione e arte. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato con tanto impegno e grazie al pubblico, a chi c'era ad ascoltare a cantare partecipare abbracciare. #oronerotour”, ha scritto la cantante.

ORONERO LIVE

Ma non è tutto. Per il 2018 la cantante ha previsto un’altra sorpresa: il 19 gennaio 20’18 uscirà Oronero Live, a poco più di un anno dalla pubblicazione di Oronero (decimo album di Giorgia). Il nuovo disco conterrà il meglio dell’Oronero Tour e alcuni brani inediti prodotti da Michele Canova. Oronero include l’ultimo singolo “Scelgo ancora te”, il cui video ha totalizzato più di 7 milioni di visualizzazioni; il brano già Platino “Credo”, la cui clip ha collezionato oltre 16 milioni di views; “Vanità”, certificato oro e presentato in occasione della partecipazione di Giorgia come ospite all’ultimo Festival di Sanremo; e il primo singolo estratto “Oronero”, Disco di Platino, con un video da più di 13 milioni di clic.

