JOVANOTTI/ Oh vita! il video in anteprima su Rai 1: Lorenzo Cherubini torna a Roma

Stasera alle ore 20.30, dopo il Tg1, andrà in onda su Rai 1 l’anteprima del video del nuovo singolo di Jovanotti, dal titolo "Oh vita!", con una presentazione di Vincenzo Mollica.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Jovanotti, la copertina di "Oh vita!" (Facebook)

Questa sera, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 20.30 - dopo il Tg1 - andrà in onda su Rai 1 l’anteprima del video di “Oh Vita!”, il nuovo singolo di Jovanotti che anticipa l’album omonimo che uscirà il prossimo 1 dicembre. Il video, che uscirà domani 10 novembre insieme al singolo, sarà preceduto da una presentazione di Vincenzo Mollica e con un contributo dello stesso Jovanotti. Il video di “Oh Vita!” è stato girato da YouNuts, duo di registi scoperti da Lorenzo Cherubini, e che sono alla loro quarta produzione per Jovanotti (Sabato, Pieno di vita, E non hai visto ancora niente): “Con YouNuts veniamo da ambienti simili, perfino famiglie simili, e anche se ci sono vent’anni di distanza tra di noi, è stato l’hip hop il nostro grande amore. Per questo ho proposto un video semplice, vero, dove anche loro potessero esprimersi completamente e che rappresentasse senza trucchi la mia storia, che è anche la loro e quella di un sacco di altra gente”, ha detto Lorenzo.

IL VIDEO GIRATO A ROMA

Il video in bianco e nero è stato girato a Roma, nel quartiere in cui Jova è nato e cresciuto: via di Porta Cavalleggeri 107, il benzinaio di fronte casa, sotto la Cupola di San Pietro, la scuola, l’edicola, il mercato, il parco giochi. “Volevo che questa canzone fosse raccontata da un video che mi connettesse con qualcosa di mio, che fosse un mio fatto personale, un 'mio filmino'. Per questo ho pensato alla mia vita, alle mie origini. E per questo ho scelto Roma, dove ho vissuto per i miei primi 20 anni”, ha spiegato presentando il video. Il cantante di Cortona è tornata nella sua casa vicino a San Pietro (oggi tornata di nuovo proprietà dello Stato Vaticano): “Adesso in quella casa non ho più nessuno, è vuota e pronta per una nuova famiglia, e ho chiesto al portiere del palazzo, che conosco da sempre, se mi faceva entrare a filmare la mia finestra, questa che è stato il mio panorama tutti i giorni per 20 anni”, ha concluso Jovanotti.

© Riproduzione Riservata.