JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ L'amore è nell'aria: ecco le parole della madre del cantante

Justin Bieber e Selena Gomez: i due cantanti si frequentano e l'amore è di nuovo nell'aria come dichiarato dalla madre del canadese nel suo profilo Twitter.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Gli Jelena sono tornati, ormai non è più un mistero! Anche se manca la conferma ufficiale e Justin Bieber ha deciso di andarci piano per dimostrare a Selena Gomez di essere cambiato, le foto della coppia spopolano sul web mettendo in mostra dei sorrisi che non lasciano dubbi sui loro sentimenti. Come più volte dichiarato da alcuni fonti vicini alla coppia, Justin sta cercando di far capire a Selena di poter essere un bravo fidanzato e per farlo ha bisogno di tempo, soprattutto a causa del parere contrario della famiglia di lei. È difficile dimenticare il passato e le sofferenze della stella della Disney, che ha attraversato dei mesi bui a causa del comportamento del suo primo vero amore. Ma in attesa di scoprire se Selena darà il suo sì ufficiale a questo rapporto, la madre del cantante canadese non lascia spazio ai dubbi, confermando di essere molto felice di questo ritorno di fiamma.

Justin Bieber e Selena Gomez: le dichiarazioni della madre di lui

Se la famiglia di Selena Gomez si è detta contraria a questo amore, dicendosi sconvolta all'idea che l'attrice possa avere ripreso a frequentare il suo ex, ben diverso è il caso della madre di Justin Bieber. Negli ultimi giorni, infatti, Pattie Mallette non ha fatto mistero della propria felicità, rilanciando su Twitter alcune dichiarazioni criptiche che sembrano proprio ricondurre al ritorno di fiamma degli Jelena. "Che cosa folle l’amore, non si ferma mai", ha scritto qualche giorno fa pubblicando anche una canzone romantica a sfondo religioso. E successivamente ha aggiunto: "L’amore vince sempre sulla paura. Dio è amore" e ancora "amore, amore, amore". È davvero difficile pensare che non si riferisca alla vita privata del figlio che sembra avere ritrovato quella felicità che per mesi sembrava essere solo un lontano ricordo. Il tutto, in attesa della conferma ufficiale della coppia, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

