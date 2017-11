MINA E CELENTANO/ Video, anteprima di "Eva" al Tg1 il nuovo singolo

Mina e Celentano, in anteprima al Tg1 il nuovo singolo "Eva". Il nuovo pezzo anticiperà l'uscita del cofanetto-evento "Tutte le migliori", con i duetti su alcune grandi canzoni

09 novembre 2017 Fabio Belli

Mina e Celentano, "Tutte le Migliori"

Quello fra Mina e Adriano Celentano rappresenta senz’altro uno dei sodalizi musicali più fortunati degli ultimi anni. Anni che passano ma che portano due degli alfieri più rappresentativi della musica italiana a produrre nuovo, attesissimo materiale inedito. Ed i Tg1 nella serata di giovedì 9 novembre ha avuto modo di presentare in anteprima il video del nuovo brano del duo, intitolato “Eva”. Dalla giornata di venerdì 10 dicembre il pezzo si potrà ascoltare nell’airplay radiofonico di tutti i principali network del Paese, una novità discografica che arriva ad un anno di distanza dall’ultimo album prodotto in coppia da Mina e Celentano, intitolato “Le Migliori” che nell’ultimo anno è stato certificato come disco più venduto in assoluto, 5 volte di platino. Un’operazione discografica pronta ora ad aprire un nuovo capitolo che sarà lanciato proprio dall’uscita di “Eva”.

TUTTE LE VERSIONI DEL NUOVO ALBUM

Il nuovo singolo sarà infatti inserito all’interno di “Tutte le migliori”, un cofanetto attesissimo da tutti i fans di Mina e di Adriano Celentano ed un’operazione molto ambiziosa, che si aggancia al successo di “Le Migliori” offrendo dei duetti straordinari ed inediti, in cui entrambi canteranno i migliori successi dell’uno e dell’altra. E ci sarà di che divertirsi per i collezionisti visto che “Tutte le migliori” uscirà in diverse edizioni (cofanetto con 2 cd e versioni Deluxe, Vinile e Vinile Picture Disc) che faranno sicuramente gola a chi segue ormai da anni il lungo sodalizio tra i due artisti, arrivato ormai ai vent’anni di durata. “Eva” rappresenta senz’altro un grande antipasto per quello che è già stato definito come un “cofanetto-evento”, un pezzo scritto da Andrea Girolamo Gallo e musicato da Luigi De Rienzo che già promette di diventare una nuova pietra miliare per quelli che restano due autentici mostri sacri della musica italiana.

