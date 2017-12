JUSTIN BIEBER HACKERATO / È sua la nuova foto senza veli apparsa su Twitter?

Justin Bieber è di nuovo protagonista di una violazione della privacy da parte di un hacker: una foto senza veli, che sembra ricondurre a lui, è stata pubblicata su Twitter.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber continua ad essere uno dei personaggi più ambiti dagli hacker di tutto il mondo, che in passato hanno pubblicato diverse sue foto, rigorosamente senza veli. Sono trascorsi solo alcuni mesi dallo scatto apparso improvvisamente nel profilo Instragram di Selena Gomez e risalente a diversi anni prima, quando Bieber era stato sorpreso senz'abiti nella terrazza di un albergo. In tale circostanza, l'hacker era intervenuto direttamente nel profilo della cantante americana, rendendo necessaria la momentanea sospensione del social network e la successiva rimozione dello scatto. E sembra proprio che questa volta, l'idolo delle teenagers non se la passi meglio, anche se non é né il suo profilo né quello della sua attuale fidanzata ad essere stato violato. Il nuovo scatto in questione è stato infatti mostrato sul profilo Twitter di Steve Pena, che già in passato ha mostrato foto di vip senza veli, mandando su tutte le furie personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Justin Bieber hackerato: è sua la foto pubblicata su Twitter?

Nella foto pubblicata da Steve Pena su Twitter non si vede il volto della persona presa di mira, resta quindi il punto interrogativo sulla sua reale identità. Si vedono i tatuaggi sul petto, identici a quelli di Justin Bieber, così come parte del suo braccio, che anche in questo caso sembra ricondurre alla pop star canadese. Gli indizi del suo corpo sembrano lasciare poco spazio ai dubbi: è davvero Justin Bieber il personaggio hackerato? O il marito del famoso attore pornografico Brent Everett ha commesso un errore? Per il momento, proprio come accaduto in passato in situazioni analoghe, tutto tace: Bieber preferisce dedicarsi alla sua vita privata e alla relazione sempre più stabile con la ex stella Disney Selena Gomez. Si tratta comunque di un nuovo brutto colpo al percorso di maturità e serenità del quale si è reso protagonista negli ultimi mesi.

