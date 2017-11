Justin Bieber e Selena Gomez / La famiglia di lei ha ancora dei dubbi: la coppia divisa per il Ringraziamento

Justin Bieber e Selena Gomez trascorrono divisi il giorno del Ringraziamento: la famiglia di lei ha ancora dei dubbi su questo clamoroso ritorno di fiamma.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

L'amore tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue per il meglio anche se la coppia continua ad andarci piano, evitando di ripetere gli errori del passato. È ancora troppo vivo il ricordo dei tradimenti e dei colpi di testa del passato, che tanto hanno fatto soffrire la stellina della Disney, obbligandola persino a sottoporsi ad un terapia nel 2015. Per questo il suo neo-fidanzato ha deciso di convincerla con i fatti a concedergli una seconda possibilità e di fare la stessa cosa per la famiglia di Selena, che non sembra ancora pronta a riaccettare il canadese come se nulla fosse accaduto. E mentre circola voce che Justin e Selena abbiano deciso di andare a convivere insieme, bruciando un po' troppo le tappe di questo amore, la festa del Ringraziamento ha confermato come entrambi non siano ancora pronti per le ri-presentazioni ufficiali.

Justin Bieber e Selena Gomez: il Ringraziamento separati

Justin Bieber e Selena Gomez hanno deciso di trascorrere la festa del Ringraziamento da separati, recandosi soli dalle rispettive famiglie. È così che il cantante amatissimo dalle teenagers ha fatto ritorno in Canada per rivedere i genitori e i fratelli, oltre che gli amici d'infanzia (immortalati in varie foto da lui pubblicate nei social network). Selena invece si è diretta in Texas. A spiegare le intenzioni della coppia, ci ha pensato una fonte a loro vicina che in un'intervista a E! Enterteinment ha dichiarato: "Hanno trascorso il Thanksgiving con le rispettive famiglie. Justin è andato in Canada e Selena in Texas. Stanno molto bene insieme, ma erano d'accordo sul fatto che era meglio passare il giorno di festa ognuno con la propria famiglia. Selena ha pensato che fosse troppo presto per portare Justin in Texas con lei. La sua famiglia si sta ancora abituando al fatto che sono tornati insieme".

