CONCERTI DI NATALE 2017/ Da Milano a Roma tutti gli eventi di musica sacra (e non solo)

Roma e Milano guidano la serie di eventi tradizionali natalizi a base di musica sacra, ma non solo. Ecco i principali eventi con le date e le informazioni al proposito

10 dicembre 2017 Paolo Vites

Come sempre è molto ricca l'offerta di eventi musicali in attesa al Natale a Milano e Lombardia. Segnaliamo nel capoluogo lombardo il tradizionale concerto di Natale mercoledì 20 dalle 19 e 30 tenuto dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica e l’Ensemble Accademia Musica Festival (diretto dal maestro Stefano Seghedoni). Sempre a Milano lo stesso giorno, mercoledì 20, a partire dalle 20 e 30 al Teatro Dal Verme il pianista Paolo Fresu si esibirà con la Verdi Jazz Orchestra diretta dal Maestro Pino Jodice nel “Concerto di Natale di Opera San Francesco per i Poveri Onlus“. L’evento si intitola “Tribute to Miles” e proporrà l’intero album capolavoro di Miles Davis “Kind of Blue”. Il ricavato della serata andrà a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri. In provincia invece, a Cerro Maggiore, il 16 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa SS: Cornelio e Cipriano il concerto della Schola Cantorum ARS Nova nell'evento Il dono del Natale. A Solaro invece mercoledì 20 dicembre alle ore 21 nella chiesa dei SS: Quirico e Giulitta l'evento Il Natale dei semplici con la voce narrante di Maria Cristina Pasquali accompagnata da arpa, ciaramella e organo. All'Ospedale di circolo di Varese domenica 17 dicembre alle ore 17 i Solisti del Metropolitan Milano Orchestra con il concerto di Natale. A Bergamo l'evento natalizio si terrà il 16 dicembre alle ore 21 presso la basilica di Sant'Alessandro in Colonna con un concerto di Natale a cura del Centro missionario diocesano, Ascom Bergamo e l'Associazione Il telaio della missione, tutto il ricavato andrà a sostegno delle missioni nel mondo.

Il 15 dicembre a Brescia il coro di Vallecamonica si esibirà nella chiesa di Corna, il 22 il coro parrocchiale di Erbanno e Le Gemme terranno il concerto natalizio nella chiesa di Santa Maria del Restello. Ricco, ovviamente, il programma natalizio a Roma, dove a partire da 20 dicembre sono in programma vari eventi nella Cripta dei Cappuccini in via Veneto con la rassegna Musica sacra nel cuore di Roma. Il 21 dicembre nella chiesa di Sant'Agnese in Agone in Piazza Navona il Concerto barocco di Natale mentre il 23 nella chiesa di San Paolo fuori elle Mura si tiene il Great Symphonic Christmas Concert. La 25esima edizione del tradizionale concerto di Natale in Aula Paolo VI in Vaticano verrà trasmesso la vigilia di Natale su Canale 5 e registrato il 16 dicembre alle ore 18 e 30 con accesso al pubblico. All'Auditorium Parco della Musica molti eventi tra cui segnaliamo il progetto inedito ‘Collisioni a Roma’ con Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè (dal 27 al 30 dicembre); quelli di Gino Paoli e Danilo Rea, Giovanni Allevi, Tosca, gli Stadio, Peter Cincotti, e anche l’Orchestra popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna e la partecipazione di Peppe Servillo.

