Gianni Morandi/ Compleanno da star per l'Eterno Ragazzo fenomeno sui social: i primi auguri della moglie Anna

Gianni Morandi compie 73 anni: auguri al cantautore e artista di Monghidoro, star sui social network. Al via da ieri i festeggiamenti per l'importante compleanno.

11 dicembre 2017

Gianni Morandi, oggi compie 73 anni

I festeggiamenti per il 73esimo compleanno di Gianni Morandi sono iniziati già da ieri, in seconda serata, con uno speciale in Tv dal titolo Amore d’autore trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset e proseguiranno chiaramente per l'intera giornata odierna. Era proprio l'11 dicembre del 1944 quando a Monghidoro nasceva la futura stella della musica nostrana e non solo. Anche la televisione lo ha accolto, tra fiction e programmi, entrando a pieno titolo nelle case di milioni di italiani che oggi lo festeggiano. Proprio le sue canzoni hanno consacrato la piena “immortalità” del cantautore bolognese che ancora oggi riesce a conquistare fan di tutte le età grazie alla sua capacità di stare perfettamente al passo con i tempi. Lo ha dimostrato, ad esempio, diventando una vera e propria star del web, con i suoi account social seguitissimi sui quali condivide pensieri e stralci della sua vita quotidiana. Già da ieri Gianni ha iniziato a ricevere una pioggia di auguri per il suo compleanno come dimostra uno scatto, non a caso tratto proprio dal suo profilo Facebook con oltre 2,5 milioni di "Mi piace". "Arrivano già messaggi di auguri... ma non è troppo presto? ", scriveva, mentre la sua Anna lo fotografava con in mano il cellulare.

GIANNI MORANDI, AUGURI SOCIAL E PIOGGIA DI LIKE

I primi auguri per il compleanno di Gianni Morandi sono arrivati proprio da parte di Anna Dan, come documentato da una foto postata dal popolare cantautore 50 minuti dopo la mezzanotte. Uno scatto tenero il cui la moglie, alla quale è legato dal 2004, lo stringe a sé dandogli un bacio sulla guancia. A quelli sono seguiti oltre 20mila commenti ed una vera ondata di "Like" a testimonianza del forte affetto nei confronti dell'Eterno Ragazzo che nonostante gli anni trascorsi continua ad andare a "cento all'ora" senza alcuna intenzione di fermarsi. Dal suo debutto nella musica, nei primi anni '60 ad oggi, Gianni ha collezionato successi memorabili vendendo milioni di dischi e facendo innamorare e divertire con le sue canzoni. Fenomeno mediatico lo era in passato e lo è tutt'ora, giunto al suo quarantesimo disco. Oltre alla musica non si può escludere il suo successo sui social e di recente anche in Tv con il ritorno proprio su Canale 5 con la fiction L'Isola di Pietro che ha rappresentato l'ennesimo tripudio di approvazione per un artista capace di rinnovarsi, restando sempre sulla cresta dell'onda.

