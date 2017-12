JUSTIN BIEBER / L'impegno per la ricostruzione dopo gli incendi: "Cercheremo di trovare una soluzione"

Justin Bieber esprime il proprio impegno per la ricostruzione in seguito agli incendi che hanno devastato ampie aree della California. Ecco la sua promessa sui social network.

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber riconferma il suo impegno per il sociale dopo che già la scorsa estate aveva partecipato alla raccolta fondi per la ricostruzione in seguito agli uragani che avevano colpito Stati Uniti e America Centrale. Questa volta l'argomento di interesse per la pop star canadese è il dramma degli incendi che hanno colpito la California e che hanno obbligato molte persone (tra le quali il suo manager Scooter Braun) a lasciare le proprie case. Bieber ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha espresso la propria vicinanza alle persone coinvolte, precisando di volersi impegnare per avviare quanto prima la ricostruzione: "Quindi...parlerò con alcune persone e cercheremo di trovare una soluzione. Ovviamente non sono un pompiere ma posso usare le mie risorse per trovare dei modi per ricostruire le comunità, per raccogliere dei fondi o qualsiasi altra cosa possiamo fare quindi... me ne occuperò io. Nel frattempo voglio dire a tutte le famiglie che sono in difficoltà che si sistemerà tutto. Ok...facciamolo".

Justin Bieber e l'impegno sociale

Justin Bieber ha preso parte anche ad un recente evento benefico intitolato Justice Speaks Benefit, accompagnando la madre Pattie Mallette sul red carpet. La loro presenza è stata confermata da vari scatti pubblicati da entrambi nei social network e nei quali madre e figlio hanno espresso il reciproco affetto. Pattie Mallette ha infatti pubblicato una foto nella quale abbraccia Justin, aggiungendo: "Al mio più grande fan e sostenitore di oggi, grazie Justin Bieber. Il fatto che tu sia stato con me stasera significa tutto. Ti voglio tanto bene. (...) Non importa quanto famoso o grande diventerai, sarai sempre il mio bambino" (Clicca qui per leggere i commenti da lei scritti) . Lo stesso Justin ha ribadito l'affetto per la madre su Instagram: "Mamma, ti voglio bene, sei bellissima, spero tu possa passare una bella giornata".

