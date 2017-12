QUEENS OF THE STONE AGE/ Video: Josh Homme prende a calci una fotografa

Il frontmane del gruppo rock Queens of the stone age, Josh Homme, ha deliberatamente preso a calci una fotografa durante un concerto, ecco cosa è successo

11 dicembre 2017 Paolo Vites

Josh Homme

Episodio sconcertante l'altra sera a un concerto del gruppo rock americano Queens of the stone age. Il leader del gruppo Josh Homme a un certo punto dello spettacolo si è avvicinato al bordo palco e continuando a suonare la chitarra ha mollato un calcio a una fotografa che si trovava proprio in quel punto. La scena è stata immortalata da molti video e la donna, Chelsea Lauren, che stava facendo un servizio fotografico per la rivista Variety, è stata colpita in pieno viso. E' dovuta ricorrere alle cure in ospedale dove è rimasta ricoverata tutta la notte per le ferite riportate. Nonostante le sue condizioni ha immediatamente scritto un lungo post su Instagram accusando il musicista di averlo fatto volontariamente: "La sua è stata una mossa del tutto intenzionale, mi ha puntato e sferrato il calcio". Secondo la fotografa e molti spettatori Homme era completamente fuori di sé, probabilmente per droga o alcol, e per tutta la sera ha continuato a mollare calci ai fari e si sarebbe anche tagliato con un coltello. Alcuni hanno invece difeso il cantante, dicendo che era infastidito dalla fotografa che continuava a scattare foto (solitamente ai concerti è permesso fotografare solo durante le prime tre canzoni) e di aver voluto colpire la macchina fotografica per far capire che era infastidito.

"Ero nella fossa in lacrime e lui mi fissava sorridendo. Penso che l'aggressione, in qualsiasi forma, non sia accettabile, non importa quale sia il ragionamento. Alcol e droghe non sono una scusa. Ero dove potevo essere, non stavo infrangendo alcuna regola. Stavo semplicemente cercando di fare il mio lavoro..." ha scritto ancora la Lauren. Stamattina sono apparse le scuse ufficiali dello stesso Homme: "Ieri sera, in uno stato di totale abbandono all'esibizione, ho preso a calci diverse luci e attrezzature presenti sul palco. Oggi mi è stato fatto notare che tra i vari oggetti colpiti c'è stata anche una macchina fotografica tenuta dalla fotografa Chelsea Lauren. Non era mia intenzione far succedere ciò, e sono molto dispiaciuto.

Non ferirei mai intenzionalmente nessuno che assista o lavori a un concerto dei Queens of the Stone Age, e spero che Chelsea accetti le mie sincere scuse". Stato di totale abbandono, significa ovviamente che Homme era ubriaco o fatto di droghe. Un brutto episodio, anche perché non è la prima volta cheil musicista è protagonista di episodi simili.





