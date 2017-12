Vasco Rossi / Tour 2018, calendario ufficiale: ecco tutte le date del Vascononstoplive

Vasco Rossi, Tour 2018, ecco le date ufficiali dei concerti in giro per l'Italia durante l'estate: il Komandante torna Live dopo il Modena Park ed è pronto ad infiammare gli Stadi.

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Vasco Rossi, Tour 2018

Dopo Modena Park, il pubblico che sostiene la musica di Vasco Rossi, ha avuto quasi un "tumulto" al cuore pensando che quello potesse rappresentare l'ultimo concerto live della rockstar di Zocca. Ed invece, la musica del cantante continuerà ad infiammare gli Stadi di tutta Italia con il suo tour ufficiale che aprirà i battenti nel 2018. Ed infatti, da alcune ore sono state ufficialmente svelate le date dei concerti per l'estate che si aprirà con il tour Vascononstoplive. Nove importanti date da segnare in calendario che riguarderanno cinque città italiane differenti. Il debutto sarà il prossimo 1° giugno allo Stadio Olimpico di Torino, che ospiterà anche una seconda data esattamente il giorno dopo. Poi il tour continuerà a Padova, Roma, Bari e Messina. Tutte le date dei live saranno concentrate esclusivamente nel mese di giugno. Sono ormai passati sei mesi dal Modena Park ma nessuno si è ancora dimenticato dell'evento ed anzi, è rimasto tatuato nel cuore degli estimatori. Lo scorso primo luglio, il rocker ha festeggiato in grande i quarant’anni di carriera e, a distanza di circa un anno, ritornerà sul palcoscenico.

Le date del tour 2018: Vasco Rossi torna live

Durante il concerto al Modena Park, gli estimatori erano circa 220.000, per un raduno del popolo rock che conosceva tutte le sonorità a memoria. Vasco Rossi, dopo l'ennesimo evento di successo, ha probabilmente realizzato - ancora una volta - di avere il totale affetto del suo pubblico. Blasco come sempre, propone sul palco i successi di sempre ed anche le canzoni di oggi, regalando al pubblico emozioni uniche. Era stato proprio il rocker lo scorso ottobre ad annunciare le nuove date del 2018, affermando che i concerti dovessero essere come minimo sette. Ecco a seguire, il calendario ufficiale delle date del nuovo tour di Vasco Rossi:

1 giugno 2018 - Torino, Stadio Olimpico

2 giugno - Torino, Stadio Olimpico

6 giugno - Padova, Stadio Euganeo

7 giugno - Padova, Stadio Euganeo

11 giugno - Roma, Stadio Olimpico

12 giugno - Roma, Stadio Olimpico

16 giugno - Bari, Stadio San Nicola

17 giugno - Bari, Stadio San Nicola

21 giugno - Messina, Stadio San Filippo

