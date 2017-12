ALDO TAGLIAPIETRA/ "Invisibili realtà": dalle Orme al mistero immanente

Il nuovo disco “Invisibili Realtà”, probabilmente il migliore realizzato come solista dall’ex bassista de Le Orme, Aldo Tagliapietra. La recensione di ALESSANDRO BERNI

12 dicembre 2017 Alessandro Berni

Particolare della copertina del cd

Almeno due sono le invisibili realtà che segnano la vita di Aldo Tagliapietra. C’è quella che ha sempre toccato l’esistenza del musicista e cantante veneto, sin da quando la vicenda artistica de Le Orme ha cominciato a dipanarsi nelle sue linee cardine. Il rapporto del qui e ora con l’ipotesi della destinazione altra e misteriosa. In questo senso i momenti che hanno contrassegnato il ricco canzoniere rock, pop e d’autore del grande gruppo veneto non si contano, sia a livello universale che di riscoperta continua delle tradizioni legate alle proprie radici popolari. Poi c’è l’altro invisibile – andato sempre più delineandosi nel recente passato artistico di Tagliapietra – che per il grande approdo definitivo rappresenta strumento privilegiato del cammino. Un invisibile immediato e immanente che definisce meglio il senso del “qui e ora”.

Per l’artista Tagliapietra (o meglio ancora l’artigiano, come lui ama definirsi nella sua bella autobiografia “Le Mie Verità Nascoste” del 2013) questo invisibile è la musica, tramite necessario per il raggiungimento del destino e – in un senso ben preciso – già parte integrante di esso.

Nel nuovo disco “Invisibili Realtà”, probabilmente il migliore realizzato come solista dall’ex bassista de Le Orme, tutto questo prende vita, carattere e fisionomia sia per raggiunta armonia tra intenzioni e fini dell’opera, sia per equilibrio tra formula canzone e ruolo giocato dalle parti musicali nel tutto.

Alla presa di coscienza della necessità fisico-spirituale di questo nuovo invisibile, fa da pendant la raggiunta consapevolezza di Tagliapietra di poter circoscrivere il proprio apporto musicale alla chitarra acustica (in concerto) e ai dosati interventi del sitar, lasciando nelle fidate mani del nuovo acquisto Andrea Ghion le incombenze relative al basso. Per tutto il resto c’è l’asso nella manica dei Former Life, band maiuscola già sperimentata ampiamente negli ultimi anni di concerti in giro per la penisola, suggellati dallo smagliante Celebration Tour degli anni 2014-2015. Andrea De Nardi alle tastiere, Matteo Ballarin alle chitarre (entrambi co-arrangiatori del disco), Manuel Smaniotto alla batteria. Musicisti di notevole calibro con il merito non indifferente dell’assoluta funzionalità alle esigenze del singolo brano. In particolare nei due momenti migliori del disco, differenti e speculari tra loro. Semplici ed essenziali nei passaggi freschi e agili di una perfetta canzone pop come Musica e parole, arrembanti, espressivi e tecnicamente inespugnabili nelle tortuose varianti strumentali di Siamo del cielo, con un Tagliapietra che ne incornicia l’ottima fattura con la forza di un canto che, nonostante la sua ridefinizione più grave, mantiene tuttora la celeberrima larghezza evocativa che ha contribuito a preservare il “suono Orme” nel tempo.

In mezzo c’è una cura della realtà canzone e della sua interpretazione che si pone a metà strada tra questi due momenti, incaricandosi di mettere in comunicazione visibile e invisibile, fisico e spirituale. La serenità distaccata di momenti come La porta ed E’ la vita, trasforma in matura visione delle cose una saggezza sommaria solo in apparenza, il raga orchestrale di Radici funge da mappa mistica, gli spigliati momenti finali dell’album – giocati sull’alternanza input acustico/piccole esplosioni elettriche – trovano il picco creativo nelle nitide melodie folk di Il bisogno di te. Chiusura a cuori alti con la title track Invisibili realtà, aria strumentale giocata su intrecci risoluti tra acustica, 12 corde e delicati strumming, dove si genera una tensione contemplativa che scomoda i Clannad delle preziose trasparenze irish-world dei primi anni ’80.

