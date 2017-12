Molestie sessuali da un cantante italiano/ La denuncia di un ragazzo a Veronica Ruggeri (Le Iene Show)

12 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Abusi sessuali da un cantante italiano, l'inchiesta di Veronica Ruggeri

Lo scandalo delle molestie sessuali non ha travolto solo il mondo del cinema, ma rischia di coinvolgere anche quello della musica. Oggi, martedì 12 dicembre 2017, Le Iene Show manderanno in onda l'intervista ad un ragazzo che racconta di come avrebbe subito abusi sessuali da parte di un cantante italiano. Il servizio, curato dalla Iena Veronica Ruggeri, è destinato a far discutere. Potrebbe, ad esempio, assumere le dimensioni dell'inchiesta di Dino Giarrusso sul mondo del cinema italiano? Nelle anticipazioni non viene fatto alcun riferimento all'identità dell'artista destinatario delle accuse, né è chiaro se verrà fatto il suo nome durante l'intervista. Nel corso della scorsa puntata del programma di Italia 1 l'inviata Veronica Ruggeri si è occupata invece di “revenge porn”, una nuova forma di violenza sulle donne che consiste nel pubblicare foto o video registrati in momenti intimi e pubblica in rete senza il consenso della persona coinvolta.

MOLESTIE SESSUALI: LO SCANDALO TRAVOLGE IL MONDO DELLA MUSICA

Nel resto del mondo lo scandalo delle molestie sessuali si è già abbattuto sul mondo della musica. Nick Carter, ex membro della boy band dei Backstreet Boys, ad esempio, è stato accusato di stupro dalla cantante americana Melissa Schuman, che faceva parte della band Dreams. La donna ha raccontato di essere stata violentata da Carter quando lei aveva 18 anni e lui 22. In Svezia, invece, un alto dirigente della Warner Music è stato sospeso dal suo incarico dopo che diverse donne lo hanno denunciato per gli abusi subiti: lo ha rivelato AftonBladet. La decisione è arrivata in concomitanza con la dura presa di posizione del mondo femminile che lavora nel settore: 2192 tra cantanti, giornaliste e manager hanno sottoscritto una lettera aperta per condividere le loro esperienze. Tra i nomi firmatari Zara Larsson, Robyn, Icona Pop, Tove Lo. Ma le accuse di molestie sono entrate anche nel mondo della musica classica. Il Metropolitan Opera ha annunciato, infatti, di avere aperto un'inchiesta sul suo celebre direttore d'orchestra, James Levine, a causa di un rapporto di polizia del 2016 che riporta l'accusa di un uomo di aver subito abusi sessuali a partire da quando era poco più adolescente, circa una trentina di anni fa. Levine aveva negato ogni addebito, ma i funzionari del Met hanno deciso di avviare un'indagine dopo aver ricevuto richieste da parte dei media sul comportamento del direttore.

