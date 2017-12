Favorisca i sentimenti/ Video, Fedez e Chiara Ferragni: backstage della proposta di matrimonio in clip VHS

Favorisca i sentimenti: video ufficiale. Fedez e Chiara Ferragni: backstage della proposta di matrimonio in clip VHS. Le ultime notizie sul secondo estratto del repack Comunisti col rolex

13 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Favorisca i sentimenti, uscito il video ufficiale

La romantica dedica d'amore di Fedez a Chiara Ferragni ha un video ufficiale: è quello di "Favorisca i sentimenti", secondo singolo estratto dal repack di "Comunisti col rolex". Il rapper ha appena pubblicato su Youtube il video ufficiale che accompagna il brano che, come sicuramente saprete, è una dedica d'amore alla fidanzata, con la quale l'anno prossimo convolerà a nozze. L'idea del video è in linea con la linea che la coppia segue nella "gestione" della loro relazione con l'esterno: Fedez ha deciso di montare il backstage della famosa proposta di matrimonio all'Arena di Verona dello scorso maggio. E lo ha fatto con una clip in VHS, in pieno stile anni '80-'90, cioè il sistema di registrazione video standard in formato analogico su supporto meccanico, la classica videocassetta. Ma non è finita qui: il video si conclude con una delle ultime coreografie del piccolo Leone, il primo figlio della coppia, atteso nella primavera del 2018. Chi ancora non ha visto la clip ufficiale di "Favorisca i sentimenti" di Fedez può farlo di seguito. Nel frattempo il video è diventato subito virale.

ECCO IL VIDEO UFFICIALE DI "FAVORISCA I SENTIMENTI"

"Favorisca i sentimenti" è il brano inedito che Fedez ha scritto di suo pugno per realizzare la sua romantica proposta di matrimonio a Chiara Ferragni. Il rapper è stato a lungo indeciso sulla produzione o meno della canzone, ma la fidanzata ha voluto assolutamente che fosse lanciata nel panorama discografico e che tutti la potessero ascoltare. La fashion blogger ha avuto la meglio e quindi è online il video del brano con cui l'artista milanese le ha chiesto la mano davanti a una folla di migliaia di persone. Era il 6 maggio, il giorno prima del trentesimo compleanno di Chiara Ferragni, e Fedez era in concerto all'Arena di Verona con J-Ax. Poco prima della chiusura la Ferragni viene portata sul palco da una bimba vestita di bianco e si trova davanti il suo amato Fedez che le dedica la canzone, "Favorisca i sentimenti", appunto. Poi si inginocchia e le mostra l'anello. Il video riprende alcuni frame di una delle clip più visualizzate su YouTube e condensa i momenti più emozionanti di quella serata, ma ha aggiunto tanti dettagli su come abbia studiato il testo.

© Riproduzione Riservata.