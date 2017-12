LOUIS TOMLINSON / Criticato da una conduttrice radiofonica: "Sei il meno famoso degli One Direction"

Louis Tomlinson è stato criticato da una conduttrice radiofonica che lo ha definito 'il meno famoso degli One Directions'. I fan sono subito corsi in difesa del cantante britannico.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Louis Tomlinson

Brutta sorpresa per Louis Tomlinson, uno dei membri degli One Direction attualmente impegnato in una promettente carriera da solista. Il cantante britannico è stato recentemente ospite del programma radiofonico diretto da Ash London, durante il quale è accaduto letteralmente di tutto con conseguenze che non sono tardate ad arrivare. Tomlinson è stato infatti definito dal collega della Ash come il meno famoso degli One Direction, aggiungendo che non può essere in nessun modo paragonato ad Harry Styles o soci. Non sono mancate le critiche anche contro il suo taglio di capelli con l'affermazione 'ratty facial hair' che proprio non è andata giù ai milioni di fan del cantante britannico. Ed ecco che a distanza di pochi minuti da questa umiliazione pubblica, il mondo del web è letteralmente esploso in difesa di Louis Tomlinson con pensantissime accuse nei confronti di Ash London.

Louis Tomlinson criticato alla radio: i fan passano al contrattacco

Se Ash London con le sue accuse contro Louis Tomlinson voleva far parlare di sè, ha raggiunto ampiamente l'obiettivo causando un vero polverone mediatico nei social network. In poche ore hanno cominciato a piombare insulti di ogni genere alla conduttrice, minacciata persino di morte. Per questo la Ash ha deciso di rendere privato il suo profilo Twitter, almeno per qualche ora. Al suo ritorno è tuttavia tornata alla riscossa, continuando ad usare degli appellativi poco carini nei confronti del membro degli One Direction. Per questo motivo, lo stesso Tomlinson ha deciso di dire la sua sulla questiona, con un Twitter nel quale ha scritto: "Potevi restare con il profilo privato più a lungo". Tali parole sono state associate all'emoji con il dito medio. Polemica finita? Difficile crederlo, questa volta le fan dell'artista appaiono più che agguerrite. A quando il prossimo capitolo di questa vicenda?

