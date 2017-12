VASCO ROSSI/ Tour 2018, calendario ufficiale e prezzi biglietti: al via la prevendita per gli iscritti al fan

Vasco Rossi tour 2018, calendario ufficiale e prezzi biglietti: al via oggi, mercoledì 13 dicembre, la prevendita per gli iscritti al fan club ufficiale. Ecco tutte le regole.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Dopo la grande festa di Modena Park con cui ha battuto il record mondiale radunando lo scorso 1° luglio 220mila persone, Vasco Rossi è pronto a tornare. A giugno 2018, il rocker tornerà a cantare negli stadi italiani con un tour che toccherà 5 città italiane. Le date ufficiali sono: 1 giugno 2018 - Torino, Stadio Olimpico; 2 giugno - Torino, Stadio Olimpico; 6 giugno - Padova, Stadio Euganeo; 7 giugno - Padova, Stadio Euganeo; 11 giugno - Roma, Stadio Olimpico; 12 giugno - Roma, Stadio Olimpico; 16 giugno - Bari, Stadio San Nicola; 17 giugno - Bari, Stadio San Nicola; 21 giugno - Messina, Stadio San Filippo. I settori sono prato gold, prato, tribuna numerata e non numerata, curva e diversamente abili. Ogni settore ha un prezzo differente che cambia da città a città. A Roma, un biglietto del prato gold, ad esempio, costa 96.60 euro mentre in Tribuna Monte Mario Centrale numerata è necessario sborsare 108.68 euro. Prezzi molto alti che hanno scatenato accese polemiche tra i fans. Tuttavia, il popolo di Vasco, ancora una volta, è pronto a fare un sacrificio pur di assistere nuovamente allo show del proprio beniamino.

AL VIA LA VENDITA RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL FAN CLUB DI VASCO ROSSI

Mercoledì 13 dicembre a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 12:00 di giovedì 14 dicembre, comincerà la prevendita esclusiva per i biglietti del tour 2018 di Vasco Rossi per gli iscritti al fan club ufficiale. Per partecipare alla prevendita è necessario essere in possesso della tessera 2018 o 2019. I biglietti possono essere acquistati solo ed esclusivamente online su Vivaticket al seguente link: vascononstop.vivaticket.it. Ogni fan con il proprio codice personale prevendita potrà acquistare per ogni data disponibile: 1 biglietto di PRATO GOLD e 4 biglietti per tutti gli altri settori per un totale massimo di biglietti per ogni data. Come ricorda lo staff del fan club ufficiale di Vasco Rossi, è possibile fare più transazioni anche in momenti diversi durante tutta la prevendita, rispettando ovviamente i massimali. La febbre per il nuovo tour di Vasco Rossi, dunque, è appena cominciata. La vendita libera comincerà poi giovedì 14 dicembre, alle 13, sempre esclusivamente sul sito Vivaticket.

