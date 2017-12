Abusato da un cantante famoso, chi è?/ Video, molestie sessuali su 16enne: “È una persona che lo fa spesso”

Abusi sessuali da parte di un cantante italiano: la denuncia di un 37enne ai microfoni di Veronica Ruggeri, de Le Iene. Uno nuovo scandalo sta per travolgere il mondo della musica.

14 dicembre 2017 Emanuela Longo

Abusato da un cantante famoso (Le Iene)

La trasmissione Le Iene ha riaperto le aule del proprio tribunale mediatico per dare voce ad un nuovo presunto caso di molestie sessuali, questa volta con protagonista, nel ruolo di stupratore, un nome celebre della musica italiana. Dopo lo scandalo delle scorse settimane e che ha letteralmente travolto il regista romano Fausto Brizzi, in seguito alle denunce pubbliche giunte alla medesima trasmissione di Italia 1 da una decina di attrici o aspiranti tali, ora arriva il caso di un uomo 37enne, il quale ha raccontato di essere stato abusato da "un cantante famoso" quando aveva appena 16 anni. Il nome dell'artista, chiaramente non è stato fatto ma la iena Veronica Ruggeri si è limitata a raccogliere la testimonianza choc di Matteo cercando per quanto possibile di verificare la veridicità delle sue parole. Per questo si è affidata al parere di un esperto in casi di abusi, Angelo Zappalà, criminologo e psicologo, che le ha fornito le "linee guida da seguire" per cercare di capire se l'intervistato stia o meno mentendo. Alla domanda definitiva: "Perché dovrei crederti?", l'uomo, il quale ha ammesso di conoscere bene i rischi ai quali va incontro mettendoci anche la faccia, ha replicato: "Perché non dovresti?". C'è un motivo fondamentale per il quale, a distanza di 20 anni, Matteo abbia deciso di rompere il silenzio. Il peso di quanto vissuto sarebbero così grande da averlo fino ad oggi tormentato nonostante i suoi tentativi di rimuoverlo. I fatti delle ultime settimane avrebbero riacceso in lui la fiamma dei ricordi e quel tormento che per tanto tempo aveva respinto, oggi è tornato a galla con prepotenza.

MATTEO E LE PRESUNTE VIOLENZE SUBITE

"Quando avevo 16 anni sono stato abusato da un cantante famoso": prende il via da qui il racconto choc di Matteo, alternato da momenti di estrema commozione e altri in cui il 37enne si è lasciato scappare un velato sorriso, forse di imbarazzo. Una violenza che lo avrebbe segnato per anni ma che ora ha deciso di affrontare perché, "Non devo avere più paura di ascoltare una sua canzone". Il cantante che avrebbe abusato di lui sarebbe un nome molto famoso ed ancora in voga nel panorama musicale nostrano. Grazie ai consigli forniti alla iena dal criminologo, l'intervista si è prima concentrata in modo vago, per poi basarsi interamente su domande relative al presunto abuso subito quando Matteo aveva appena 16 anni. Il giovane, all'epoca dei presunti fatti, era impegnato in uno stage in qualità di cameriere in un celebre albergo in Liguria, dove nel medesimo periodo si teneva una manifestazione in piazza alla quale parteciparono molti personaggi popolari, tanti dei quali soggiornarono proprio nella struttura in cui lavorava. "C'era una persona famosa che più volte ha chiesto il servizio in camera e, più volte, ha cercato di avere un approccio per parlare, ma la scuola ti insegna che devi essere molto distaccato", ha raccontato l'uomo, avvicinandosi così alla fase legata all'abuso vero e proprio. Il cantante, a quel punto lo avrebbe invitato a sedere sul letto e dopo qualche carezza gli avrebbe completamente abbassato i pantaloni, avrebbe sfilato dalla tasca un preservativo, lo avrebbe indossato quindi avrebbe avuto con lui un rapporto completo. Matteo sarebbe rimasto di sasso, senza possibilità di reagire o ribellarsi, subendo così, in silenzio e tra le lacrime quell'abuso durato in tutto cinque minuti. "Mi sono sentito perso, vuoto", ha commentato tra le lacrime.

VERITÀ O VOGLIA DI PROTAGONISMO?

Dopo il presunto stupro, il cantante si sarebbe spostato in bagno per una doccia, lui sarebbe rimasto impietrito ancora sul letto. Al suo ritorno l'artista lo avrebbe invitato a lasciare la stanza in quanto attendeva la moglie che però, secondo Matteo, non era presente in albergo. Difficile trovare conferma, 20 anni dopo, di quegli abusi sebbene l'uomo sia certo che quanto accaduto a lui potrebbe essere successo a molti altri ragazzi. Di una cosa è certo: quella violenza avrebbe influito molto sulla sua vita, allontanandolo dalle persone. Oggi si ritrova senza un lavoro e senza amici proprio per la sua paura di poter rivivere quanto accaduto 20 anni fa. Nella sua testa tutto sembra essere rimasto intatto, compresa la stanza in cui sarebbe avvenuta la violenza. "Era la stanza 334", ha detto alla iena, descrivendo alla perfezione la camera. Veronica Ruggeri si è quindi recata nell'hotel teatro del presunto abuso in cerca della stanza in oggetto che però, secondo il direttore, non ci sarebbe mai stata, poiché le camere arrivano fino alla 326. Tutto dal racconto di Matteo coinciderebbe, eccetto il numero della stanza, la cui descrizione però sarebbe quella della 309. Dopo aver visto quella camera, oggi in ristrutturazione, attraverso il cellulare della iena, tutto nella sua mente sarebbe tornato al suo posto. Stesso percorso che lui continua a ripetere mentalmente, stesse sensazioni, stesso dolore. Ora però c'è solo un grande dubbio: dietro le sue parole c'è la verità o c’è solo voglia di protagonismo? "Nei casi di abusi sessuali non sempre si sa cosa è successo e se è successo", ha chiarito l'esperto, il cui consiglio è chiaramente quello di prendere l'intera testimonianza con le pinze. Per il 37enne, di contro, lui potrebbe non essere stata la sola vittima. "Riflettendoci negli anni è una persona che lo fa spesso. Troppo sicuro negli atteggiamenti... Una persona che va dritta, diretta a fare quello che ha fatto è una persona che lo fa sempre".

