Vasco Rossi/ Vendita biglietti tour 2018: i prezzi e l'annuncio contro il bagarinaggio online

14 dicembre 2017 Anna Montesano

Vasco Rossi, vendita biglietti tour 2018

Vasco Rossi è pronto a replicare il successo con tanto di record registrato al Modena Park con il tour 2018. Sono trascorsi soltanto sei mesi da quel 1° luglio durante il quale il rocker di Zocca ha festeggiato i suoi quarant'anni di carriera di fronte a oltre 220.000 spettatori. Un raduno indimenticabile del popolo rock, in cui il cantante ha ripercorso i suoi successi dagli esordi della sua carriera fino a oggi. Ora la macchina organizzativa del Blasco è pronta a stupire di nuovo tutti con questo tour che sta facendo impazzire i fan che da subito si sono messi alla ricerca di un biglietto. Il Komandate si è però attivato sin da subito nella battaglia alla piaga del bagarinaggio online. Dopo il concerto del ‘Modena Park’, anche per il ‘VascoNoStopTour 2018’ la vendita dei biglietti «è infatti stata affidata a Viva Ticket», come viene annunciato sul sito ufficiale del cantante.

VENDITA BIGLIETTI: I PREZZI

In attesa della vendita, che inizia domani - giovedì 14 dicembre - alle ore 13, è iniziata la prevendita per i soci del fan club di Vasco. Intanto è avvenuta la pubblicazione dei prezzi dei biglietti per ogni concerto e ogni settore. Riportiamo quelli delle date di Torino e Padova: Torino – Stadio Olimpico – 1 e 2 giugno Prato gold: 96,60 € Prato: 78,49 € Tribuna ovest: 96,60 € Distinti est: 78,49 € Distinti est terzo livello: 54,34 € Curva nord: 50,72 € Diversamente abili: 50,72 € Padova – Stadio Euganeo – 6 e 7 giugno Prato gold: 96,60 € Prato: 78,49 € Tribuna gold numerata: 108,68 € Tribuna centrale ovest numerata: 84,53 € Tribuna centrale est numerata: 84,53 € Tribuna Fattori non numerata: 62,79 € Gradinata ovest numerata: 54,34 € Gradinata est numerata: 54,34 € Tribuna ovest visione limitata: 48,30 € Tribuna est visione limitata: 48,30 € Curva nord non numerata: 54,34 € Diversamente abili: 42 €.

