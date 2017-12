BENJI & FEDE/ Buona fortuna, il nuovo singolo dedicato al padre di Federico Rossi

"Buona fortuna" è il nuovo singolo di Benji & Fede che esce oggi, venerdì 15 dicembre. Il brano scritto interamente da Federico Rossi, è dedicato a suo padre scomparso lo scorso gennaio.

15 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Oggi, venerdì 15 dicembre, esce “Buona fortuna” il nuovo singolo di Benji & Fede, che anticipa il terzo album del duo modenese (nato sette anni fa grazie a un messaggio via Facebook). Il brano è stato scritto interamente da Federico Rossi: “Ma quanto costa la felicità / non ci resta che essere felici senza”, è un passaggio della canzone. “Buona fortuna” era un'espressione che usava spesso il papà di Federico, mancato nel gennaio dello scorso anno. A lui è dedicata la canzone, anche se Federico non ha voluto precludere altre interpretazioni ai loro fan: “Il tema del brano può essere interpretato in vari modi. Non sono entrato nei dettagli, ho preferito utilizzare termini che per altre persone potessero evocare altro. A me quelle parole fanno venire in mente quello che ho vissuto. Nasce da un momento di sofferenza ma è anche un modo per ricordare”, ha detto ai microfoni di Corriere TV. Benji, al secolo Benjamin Mascolo, ha raccontato come ha vissuto lui la nascita di questo brano: “Ho visto Fede come aveva vissuto quel momento: è stato difficile per lui. Pochi giorni dopo eravamo ospiti a Sanremo. In quel momento ho visto quanto la musica lo avesse aiutato. Con questo testo è riuscito a mettere un messaggio positivo in un fatto tragico della sua vita. La musica ha un potere terapeutico”.

LA COPERTINA DEL DISCO

Sulla copertina del singolo campeggia una coccinella con impresse le lettere “B” e “F”: Benji e Fede ma anche “Buona Fortuna”. “Durante le passeggiate che facevo da piccolo mia mamma era fissata coi quadrifogli, ne trovava e me li metteva nel diario o in camera come segno di buon auspicio. Papà invece amava coccinelle e le considerava portafortuna”, ha raccontato Fede negli studi di Corriere Tv. Quando esce un disco i due amici fanno un tatuaggio gemello: la coccinella diventerà un tatuaggio? “Molto probabilmente lo diventerà. E potrebbe anche essere il mio primo tatuaggio colorato”, ha detto Fede. Mentre Benji preferirebbe resare “in bianco e nero”.

