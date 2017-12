BIAGIO ANTONACCI/ Concerto a Firenze, Nelson Mandela Forum: info e scaletta

Questa sera, venerdì 15 dicembre 2017, Biagio Antonacci dà il via al suo tour con la tappa di Firenze al Nelson Mandela Forum. Info e scaletta per il concerto.

Dopo le uniche speciali date evento di Milano e Roma dello scorso settembre, Biagio Antonacci questa sera - venerdì 15 dicembre - sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze. La tappa fiorentina rappresenta il debutto del nuovo tour live, che segue la pubblicazione del nuovo album di inediti “Dediche e Manie”, pubblicato lo scorso 10 novembre, il 14esimo disco nella carriera di Antonacci. “La vita, secondo me, è fatta di “Dediche e manie”. Ogni nostro comportamento, ogni nostro movimento è dedicato a qualcuno o a qualcosa e spesso è originato da un nostro pensiero, un nostro desiderio preponderante che col tempo diventa una mania. La mia mania è sempre stata la musica, alla quale ho dedicato gran parte della mia vita”, ha spiegato il cantautore a Tio.ch. Oltre ai pezzi del nuovo disco, non mancheranno in scaletta i grandi successi come “Se io se lei”, “Iris”, “Pazzo di lei”. Qualche informazione per il concerto di questa sera a Firenze. Il Nelson Mandela Forum, in piazza Enrico Berlinguer, è collocato in prossimità dello stadio e a due passi dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte. Il palazzetto è facilmente raggiungibile anche dal centro storico, in bus o a piedi. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.00

Prima della partenza di questa sera, il Biagio Antonacci Tour 2017-2018 ha già registrato ben sei tappe completamente esaurite: sono sold out le due date di Acireale, la tripletta di Bari e la prima di Eboli, mentre sono rimasti pochissimi biglietti per la prima data di Reggio Calabria, dove si terrà un secondo concerto il giorno seguente (17 gennaio). Dopo Firenze, Antonucci farà tappa a Rimini (sabato 16 dicembre) e a Lugano, in Svizzera (lunedì 18 dicembre). Il tour raggiungerà iper la prima volta anche la Russia: il 12 febbraio a San Pietroburgo e il 13 febbraio a Mosca. Il 2 maggio 21018 Antonacci partirà con il Dediche e Manie Tour 2018, che vedrà il cantautore milanese protagonista ad Acireale (terza data), Bari (quarta data), Milano e Roma. Per tutte le date del tour Biagio Antonacci ha scelto di indossare abiti firmati dallo stilista Ermanno Scervino.

