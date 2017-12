Cantanti big, Festival di Sanremo 2018/ I nomi ufficiali: rumors e favoriti (Sarà Sanremo)

Chi sono i big di Sanremo 2018, i nomi ufficiali dei cantanti: rumors e favoriti. Le ultime notizie sugli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival della musica italiana

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Chi sono i big di Sanremo 2018

Stiamo per conoscere i nomi ufficiali dei cantanti big del Festival di Sanremo 2018. Oggi, venerdì 15 dicembre 2017, andrà in onda in diretta su Raiuno “Sarà Sanremo”. Oltre alla selezione dei sei ragazzi che parteciperanno nella sezione Nuove Proposte, ci sarà l'annuncio dei venti cantanti in gara scelti dalla commissione musicale del Festival, capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni. In attesa dei nomi ufficiali, proviamo a ipotizzare quali potranno essere, del resto sono tantissimi gli artisti di cui si sta parlando ormai de settimane. Il TotoSanremo è partito. I nomi che circolano da più tempo sono quelli di Nina Zilli, Noemi, Annalisa e Loredana Bertè. La loro conferma costituirebbe già una discreta quota rosa nel cast, ma in lizza c'è anche Anna Tatangelo. Le vere sorprese, restando sempre in tema femminile, potrebbero essere Emma Marrone, che ha da da poco finito di incidere il suo nuovo album, ed Elisa. Stando a quanto riportato dal blogger televisivo Davide Di Maggio, dovremmo fare attenzione anche al nome di Ornella Vanoni.

DONNE, UOMINI E GRUPPI: I RUMORS DEI CANTANTI BIG AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Sono tante le indiscrezioni in merito ai big del Festival di Sanremo 2018. Ad esempio, si dice che Deborah Iurato e Alexia abbiano presentato un brano e che dunque si siano candidate per salire sul palco dell'Ariston. Un capitolo a parte meritano i gruppi: in pole ci sarebbero Le Vibrazioni, i Negrita, Lo Stato Sociale e i Decibel con Enrico Ruggeri. Pare che anche i The Giornalisti abbiano presentato un brano. Per quanto riguarda, invece, gli uomini, circolano insistentemente i nomi di Coez e Mario Biondi, ma spiccano in particolare Max Gazzè e Giovani Caccamo. Sta cercando da anni di tornare Marco Carta, che però finora è stato scartato. Magari la vittoria a Tale e Quale Show potrebbe avergli dato la giusta spinta, ma al momento l'ipotesi appare difficile. Chi invece ha buone possibilità di calcare il palco dell'Ariston è Enzo Avitabile. Solo oggi si conosceranno però tutti i nomi ufficiali dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2018.

I POSSIBILI DUETTI AL FESTIVAL

In merito a Sanremo 2018 non sono mancati i rumors neppure sul fronte duetti. Stando a quanto riportato dal blogger televisivo Davide Di Maggio, pare che si siano proposti Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Lo stesso potrebbero aver fatto i La Sua con Federica Carta, ex cantante di Amici. C'è anche una coppia improbabile in lizza: è quella formata da Niccolò Agliardi e Vanessa Incontrada. Sta trapelando anche una ipotesi suggestiva, quella relativa ad un possibile duetto tra Elodie e Lele, che tra l'altro potrebbero essere presi per partecipare singolarmente al Festival di Sanremo. Tra le idee intriganti c'è anche un'accoppiata particolare, quella di Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Per ora, lo ribadiamo, siamo ancora nel campo delle voci, dei rumors e delle ipotesi, tra favoriti e supposizioni, cantanti in pole e possibili sorprese. Presto però questi discorsi lasceranno spazio agli annunci ufficiali.

