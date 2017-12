Ed Sheeran, Perfect/ Video con Andrea Bocelli: il duetto del cantante inglese con il tenore

Oggi, venerdì 15 dicembre, Ed Sheeran ha rilasciato la versione sinfonica di "Perfect" (per l'occasione ribattezzata "Perfect Symphony") in cui duetta con Andrea Bocelli.

15 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ed Sheeran (Instagram)

Dopo il duetto con Beyonce, Ed Sheeran ci riprova e propone la versione sinfonica di “Perfect” con Andrea Bocelli. Ribattezzata per l’occasione “Perfect Symphony” che il cantante inglese dai capelli rossi e tenere italiano hanno registrato insieme a ottobre nella casa in toscana di Andrea Bocelli. “Ho ancora un altro asso nella manica. Non è come la versione con Beyoncé, ma è un bel regalo, più per la generazione di mio padre”, aveva detto Sheeran anticipando l’uscita del duetto, come riporta R101. Nel video di “Perfect Symphony” si vede l’arrivo di Sheeran a casa di Bocelli e le prove in sala di registrazione. Per l’occasione alcuni versi della canzone sono stati tradotti in italiani e cantanti ovviamente da Bocelli, mentre alla fine del brano anche il cantante inglese si cimenta con la nostra lingua. L'arrangiamento e la produzione di “Perfect Symphony” sono stati curati da Matthew Sheeran, fratello di Ed e compositore con all'attivo le colonne sonore di diversi cortometraggi e serie televisive come "The Third Date", "Dr. Sugarloaf", "With Love From... Suffolk" e "Love Music”.

I COMMENTI SU TWITTER

Il video, uscito da poche ore, ha già registrato oltre 456 mila visualizzazioni e su Twitter l’hashtag #PerfectSymphony è tra i trend topic della giornata. “Tutti meritiamo qualcuno che ci guardi come @edsheeran guarda @AndreaBocelli quando canta”, scrive un utente commentando il video. E ancora: “Si vede benissimo che Ed è davvero fiero di questa versione. Anche noi italiani dovemmo esserlo, Bocelli è uno degli artisti del nostro paese più conosciuti al mondo”. I fan del cantante sono emozionati di averlo sentito cantare in italiano: “Sentire Ed cantare in italiano è la cosa più bella che io abbia mai sentito, ho i brividi” e “Ed Sheeran che canta in italiano con Bocelli è una delle cose più belle di questo mondo”, scrivono due internauti. Intervistato su Radio Deejay, il cantante inglese ha rivelato che “Perfect Symphony” è dedicata alla nonna di Ed, che aveva espresso la volontà di vedere i due fratelli Sheeran collaborare insieme.

© Riproduzione Riservata.