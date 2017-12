Morgan/ "Sono morto. Metto all'asta il mio passato: potrete venire a casa mia e conoscermi”

Morgan chiude con il passato, all'asta le sue mirabilia: “Sono morto, ma potete venire a casa a conoscermi”. Le ultime notizie sulla metamorfosi Marco Castoldi, annunciata su Facebook

16 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Morgan

Marco Castoldi, in arte Morgan, ha deciso di chiudere con il suo passato. «Il Morgan che avete conosciuto fino a oggi è morto. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo», ha scritto il cantante sui social. Una chiusura netta, che in realtà può essere anche rappresentata come una metamorfosi. Ed è già cominciata, perché Morgan ha deciso di separarsi dalle “mirabilia” del passato, da quelli oggetti che lo rappresentano. Per questo ha deciso di mettere all'asta, che si chiama «Brevi Manu», il sintetizzatore analogico usato per realizzare il primo album dei Bluvertigo, il manoscritto originale della canzone “Altre forme di vita” su carta millimetrata Salotti Castoldi, lo “Skateboard Elvis” usato per i raid notturni a caccia dei distributori di sigarette. Questi sono alcuni degli oggetti che potrete acquistare attraverso le aste su eBay.

MORGAN METTE ALL'ASTA IL SUO PASSATO: "SONO MORTO"

«Per compiere questa metamorfosi abbandono definitivamente tutto quello che appartiene al mio passato, al mio vissuto artistico, alla mia “immagine”, al mio feticcio». Morgan ha messo all'asta tutto quello che ha intorno, dentro casa, e che gli ricorda chi e cosa era. «Me ne libero». Non solo: chi si aggiudicherà gli oggetti potrà riceverli direttamente a casa sua, consegnati dalle sue mani. Avrà quindi modo di incontrarlo e conoscerlo. L'addio al passato di Marco Castoldi è già cominciato: sul suo sito ufficiale, dove compare la scritta “Morgan Museum”, ci sono i link alle aste aperte su eBay, alcune delle quali hanno già delle offerte, con prezzi base da 120 a 700 euro. Ci sono, ad esempio, la maglia Moschino indossata nel momento della premiazione degli EMA 1998, così come il Fiore Takashi Murakami, descritto «come pezzo originale della scenografia del videoclip “The Baby”». Ma anche tanti altri oggetti.

© Riproduzione Riservata.