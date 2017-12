SANREMO 2018/ I 20 cantanti big del Festival: i Pooh "separati" e il ritorno di Elio

Sanremo 2018, i 20 big in gara: i Pooh "separati" e il ritorno di Elio. Durante "Sanremo Domani" su Rai 1 svelati i nomi dei cantanti del Festival, in gara dal 6 al 10 febbraio 2018

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Elio e Le Storie Tese tornano a Sanremo

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il Segreto del Tempo; Nina Zilli, Senza appartenere; The Kolors, Frida; Diodato e Roy Paci, Adesso; Mario Biondi, Rivederti; Luca Barbarossa, Passame er sale; Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza; Annalisa, Il mondo prima di te; Giovanni Caccamo, Eterno; Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Il coraggio di ogni giorno; Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi; Renzo Rubino, Custodire; Noemi, Non smettere mai di cercarmi; Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente; Le Vibrazioni, Così sbagliato; Ron, Almeno pensami; Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno; Decibel, Lettera dal duca; Red Canzian, Ognuno ha il suo racconto; Elio e le Storie Tese, Arrivedorci. Questa è la lista completa dei 20 “big” che parteciperanno a Sanremo 2018, svelata su Rai 1 durante la serata "Sanremo domani". E sarà una lista destinata a far discutere, ricca di grossi nomi, di sorprese ma anche di duetti inaspettati, con artisti che hanno deciso di unire le forze per la nuova avventura nella città dei fiori, che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2018.

I POOH SI SEPARANO, ELIO RITORNA

La prima notizia destinata a far parlare gli appassionati di musica italiana è sicuramente quella relativa al fatto che i Pooh saranno presenti “a pezzi” sul palco dell’Ariston. Infatti ci sarà una canzone presentata insieme da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (con i due che avevano definitivamente ripreso il sodalizio artistico interrotto decenni prima con il tour finale dei Pooh) intitolata “Il segreto del tempo”, mentre Red Canzian parteciperà da solista con “Ognuno ha il suo racconto”. E a proposito di gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana, questa settimana saranno impegnati a Milano con quello che è ufficialmente il loro ultimo concerto, ma ci sarà evidentemente un’appendice nella lunghissima storia di Elio e le Storie Tese, che parteciperanno a Sanremo con una canzone dal titolo comunque evocativo dell’addio, “Arrivedorci”, con gli Elii che hanno collezionato due secondi posti al Festival della Canzone Italiana.

TRA NUOVE LEVE E MOSTRI SACRI

Uniscono le loro forze anche due grandi nomi emergenti del cantautorato italiano, Ermal Meta e Fabrizio Moro che presentano una canzone dedicata alla lotta al bullismo, intitolata “Non mi hai fatto niente”. Ci saranno naturalmente anche grandi nomi al femminile, come Annalisa con “Il mondo prima di te” e Noemi con “Non smettere mai di cercarmi.”. Incuriosisce il titolo del pezzo di Max Gazzé, che torna dopo diversi anni sul palco dell’Ariston con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Ci sono però anche nomi storici oltre a quelli dei Pooh “separati”, come Ron con “Almeno pensami” e Ornella Vanoni, che si affida a due noti autori della musica italiana come Pacifico e Bungaro assieme ai quali canterà “Imparare ad amarsi”. Tra i gruppi, largo alle nuove generazioni con i The Kolors, che presentano “Frida”, Lo Stato Sociale, baluardo dell’indie italiano con “Una vita in vacanza”, e il ritorno de Le Vibrazioni con “Così sbagliato”.

© Riproduzione Riservata.