LAURA PAUSINI/ Nuovo disco e tour mondiale nel 2018. Due concerti al Circo Massimo di Roma

Laura Pausini ha annunciato su Facebook che nel 2018 pubblicherà un nuovo disco e sarà impegnata con un lungo tour mondiale che inizierà con due concerti al Circo Massimo di Roma.

18 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Laura Pausini (Facebook)

Laura Pausini ha annunciato che nel 2018 pubblicherà un nuovo album e terrà un tour mondiale. La cantante non ha dato ulteriori indizi sul nuovo disco che uscirà a 3 anni dal multiplatino “Simili”. Il tour, invece, inizierà con due concerti che si terranno al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. Dopo le due date italiane, Laura Pausini volerà oltre oceano, tra Stai Uniti e Sud America: Miami, Los Angeles, Lima, Buenos Aires e New York, solo per citare qualche città che visiterà tra luglio e agosto. A Ottobre, invece, la cantante si esibirà in Europa. Il lungo post su Facebook con cui la Pausini ha annunciato le novità del 2018 si conclude con una frase che lascia ben sperare i fan della cantante: “and more to come…”. Insomma, il tour è ancora un “work in progress”. “Laura sei una grande, unica dalla Gran voce e dal gran cuore per la sua Italia , i fan orgogliosi e mai e poi mai non finiranno di sostenere la tua musica”, ha scritto una fan su Facebook.

LAURA PAUSINI VINCE THE VOICE IN MESSICO

Nelle ultime ore la cantante ha vinto The Voice nella versione messicana (La Voz Mexico), di cui da due anni è giudice. La Pausini ha portato al successo il tenore Luis Adrian, ventottenne di Oaxaca, che ha vinto un contratto discografico: "C'è solo un vincitore e il suo nome è Tenor Luis Adrián! Grazie Mexico per avermi fatto vincere con il #equipopausini#teampausini lo show più importante della tv messicana! La Voz México. Grazie a tutto il mio team tutti i cantanti meravigliosi, ai tutor #maluma #oficialyuri #carlosvives e la meravigliosa #jackybrv. Grazie a tutte le persone che lavorano allo spettacolo e a nadx cuquis e Michelangelo Fox che per primo ha creduto in me nel 2014 come coach”, ha scritto su Facebook.

Ecco le date del tour mondiale di Laura Pausini:



JUL 26 MIAMI - JAMES L. KNIGHT CENTER

JUL 28 LOS ANGELES - GREEK THEATRE

JUL 31 MONTERREY - ARENA MONTERREY

AUG 2 GUADALAJARA - AUDITORIO TELMEX

AUG 4 MEXICO DF - ARENA CIUDAD DE MEXICO

AUG 6 GUATEMALA CITY - FORUM MAJADAS

AUG 8 SAN JOSÈ - ESTADIO NACIONAL

AUG 11 GUAYAQUIL - COLISEO VOLTAIRES

AUG 14 LIMA - JOCKEY CLUB

AUG 16 BUENOS AIRES - LUNA PARK

AUG 18 SANTIAGO - MOVISTAR ARENA

AUG 20 SAO PAULO - CITI BANK HALL

AUG 21 SAO PAULO - CITI BANK HALL

AUG 23 BRASILIA - TEATRO GUIMARAES

AUG 25 RECIFE - CLASSIC HALL

AUG 31 NEW YORK - RADIO CITY MUSIC HALL

OCT 17 BARCELONA - PALAU ST JORDI

OCT 18 MADRID - WIZINK CENTER

OCT 20 PARIS - ZENITH LA VILLETTE

OCT 21 BRUXELLES - FOREST NATIONAL

OCT 23 STUTTGART - PORSCHE ARENA

OCT 24 ZURICH - HALLENSTADION

