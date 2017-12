Baby K / Video, "Aspettavo solo te" è il nuovo singolo prodotto da Takagi & Ketra

Baby K, "Aspettavo solo te" è il nuovo singolo prodotto da Takagi & Ketra. Il video è stato ideato e scritto della stessa Baby K è diretto da Mauro Russo

19 dicembre 2017 Anna Montesano

Su VEVO è online il videoclip di “Aspettavo solo te”, nuovo singolo di Baby K, presente anche in radio e negli store digitali da venerdì scorso. Il video è stato ideato e scritto della stessa Baby K è diretto da Mauro Russo. La protagonista, Baby K, è la vera protagonista grazie alla sua sensualità e bellezza. Nel video vediamo Baby K come in una favola stile “Alice in Wonderland”. La cantante rap si muove tra realtà e sogno in un susseguirsi di ambienti, scenari e atmosfere che cambiano continuamente. Baby K vuole raccontare attraverso molteplici look varie personalità femminili, ognuna libera di esprimere la sensualità e il desiderio a modo suo. Il brano racconta l’amore di una giovane donna per un uomo da molto tempo atteso attraverso un montaggio serrato e una serie di scelte stilistiche registiche e fotografiche ad hoc.

LA CARRIERA DI BABY K

Ricordiamo che Baby K è lo pseudonimo di Claudia Nhaum. Nasce a Singapore nel 1983 da genitori italiani, cresce a Londra per poi trasferirsi in via definitiva a Roma. Ha frequentato la scuola di giovani musicisti Harrow School of Young Musicians, con la quale ha avuto possibilità di fare molte esperienze a livello musicale quali un tour in Europa. Nell'adolescenza si avvicina all'MC'ing. Nel 2000 torna in Italia dopo un'assenza decennale conducendo alcuni programmi radiofonici sull'hip hop. Nel 2006 debutta nel mondo del rap collaborando con il rapper Amir. Ha partecipato a molti album o mixtape di rapper come Bassi Maestro, Vacca, Amir, Rayden. Negli ultimi anni sta avendo molto successo grazie ad alcuni brani diventati hit dell'estate.

