ELIO E LE STORIE TESE/ Concerto, l'iniziativa per il tour d'addio (19 Dicembre 2017)

Elio e le Storie Teste stasera a Milano: il concerto di "quasi" addio della band che ha deciso di andare avanti fino al 2018, partecipazione a Sanremo compresa

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 15.09 Fabio Belli

Elio e Le Storie Tese

Quello che Elio e le storie tese terranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago non sarà l’ultimo concerto come era stato annunciato. La band, infatti, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2018 e, per la gioia di tutti i fans, oltre ad esserci un nuovo disco ci sarà anche un tour che è già stato ribattezzato il tour d’addio. In occasione di quello che dovrebbe essere l’ultimo tour, Elio e le Storie tese hanno deciso di fare un regalo ai fans che hanno acquistato un biglietto per il concerto di oggi. “Abitate fuori dalla Lombardia e avete acquistato un biglietto per il concerto di domani al Mediolanum Forum? Potrete richiedere un biglietto omaggio per una delle date del Tour d'Addio!”, si legge sulla pagina ufficiale del gruppo. Per richiedere un biglietto omaggio per il tour d’addio basta inviare una mail all’indirizzo servizioclienti@fepgroup.it con la copia del biglietto acquistato e il documento d’identità entro il 31 dicembre 2017. Cliccate qui per leggere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CONCERTO A MILANO

Signori e signore gioite perché quello a cui andrete questa sera non è l'ultim concerto di Elio e le Storie Tese. La conferma che il gruppo sia sul palco del Festival di Sanremo per festeggiare i loro 40 anni di musica insieme non è l'unica novità del momento. Mentre tutti si preparano ad andare al concerto che era previsto a Milano per l'addio alla musica, il gruppo non solo si prepara ad affrontare la kermesse canora che di solito li vede vincenti, ma all'uscita del nuovo disco e, addirittura, di un tour che li porterà in giro per l'Italia. Quello di questa sera a MIlano non è più un concerto di addio ma un vero e proprio antipasto di quello che vedremo nei prossimi mesi, a partire da febbraio, dopo il loro ritorno a Sanremo per volere e grazia di Claudio Baglioni. Come la prenderanno i fan di Elio e le Storie Tese e, soprattutto, quelli che questa sera erano convinti di partecipare ad un evento storico? (Hedda Hopper)

IL QUASI ADDIO A MILANO

Elio e le Storie Tese, in questa giornata di martedì 19 dicembre 2017, saranno alle prese con quello che di fatto può essere definito come il loro “quasi ultimo” concerto. Una novità forse attesa per i fans del complesso, che avevano raccolto con un certo sgomento la notizia dello scioglimento definitivo del gruppo dopo quest’ultimo concerto milanese. Attesa perché da parte di Elio & Co. le notizie dello scioglimento sono sempre state avanzate e poi prontamente smentite. Stavolta sembrava essere quella buona, ma la scorsa settimana è arrivata la notizia che Elio e le Storie Tese saranno di nuovo presenti al Festival di Sanremo con il pezzo “Arrivedorci”. Quarta partecipazione per gli “Elii” al Festival della Canzone Italiana, dove sono arrivati per due volte secondi, ed un ultimo assaggio prima di quello che sarà probabilmente il loro vero scioglimento, nel 2018, anno importante perché rappresenta il ventesimo anniversario della scomparsa di Feiez, membro storico della band.

"DATA DI SCADENZA: GIUGNO 2018"

A chiarire la situazione per quanto riguarda il futuro, dopo il concerto d’addio di stasera, sono stati proprio Elio e le Storie Teste con un comunicato: “Gli Elio e le Storie Tese si sciolgono veramente? Sì. Non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi. Sarà mica allora che quello del 19 dicembre 2017 al Mediolanum Forum di Assago non è il Concerto d’Addio degli EelST? Sì, e no. Sì: il concerto di domani è davvero il Concerto d’Addio degli EelST. Sarà una grande festa, quasi tre ore di musica. No: non sarà l’ultimissimo concerto degli EelST. Dopo avere preso atto di quanti avrebbero voluto, ma non hanno potuto, raggiungere Milano per partecipare alla festa al Mediolanum Forum, gli EelST hanno accettato la proposta di organizzare un altro giro di concerti. Un Tour d’Addio, che sarà però “a scadenza”: da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018. Con una sorpresa per i fan: il biglietto del concerto del Mediolanum Forum di Assago si potrà riutilizzare per ascoltare gli EelST quando il Tour passerà nella propria città.”

