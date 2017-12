ELISA SPEGNE 40 CANDELINE / Gli auguri dei suoi cari amici Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi

È tempo di festeggiamenti per Elisa, che oggi compie 40 anni. Messaggi di auguri arrivano dai suoi amici, tra cui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ed Emma Marrone.

19 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Elisa Toffoli

Elisa Toffoli spegne oggi le sue prime quaranta candeline, dopo che già qualche mese fa aveva raggiunto un altro importante traguardo festeggiando i suoi primi vent'anni di carriera. Nata a Trieste il 19 dicembre 1977, ma residente da sempre in provincia di Gorizia tra i comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari, Elisa ha raggiunto importantissimi traguardi, riuscendo a restare sempre se stessa. È possibile incontrarla al supermercato non lontano da casa sua o in un negozio di abbigliamento low cost, senza che lei metta in mostra la sua popolarità, forte dei circa 3,5 milioni di dischi venduti in Italia, ma anche nel resto d'Europa e in America Settentrionale. In vent'anni di carriera, infatti, Elisa ha ottenuto tutti i principali riconoscimenti in ambito musicale: dal Festival di Sanremo, conquistato nel 2001, ad un MTV Europe Music Award per passare alla candidatura per il Premio Oscar come miglior canzone originale nel 2013 insieme ad Ennio Morricone. Ma i risultati sono davvero tantissimi comprendendo un disco di diamante, un disco multiplatino (come membro del gruppo Artisti Uniti per l'Abruzzo), 29 dischi di platino e 9 dischi d'oro.

Elisa spegne 40 candeline

Alcuni volti molto amati della musica ricordano oggi il 40esimo compleanno di Elisa, facendole i migliori auguri per una simile ricorenza. È questo il caso del suo storico amico Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, che ha pubblicato uno scatto mentre lui ed Elisa si trovano al mare, aggiungendo: "Buon compleanno sorellina". Anche Emma Marrone si è unita all'amico Giuliano, postando nel suo profilo Instagram un'immagine insieme ad Elisa (in lacrime) del periodo in cui insieme hanno condiviso l'avventura ad Amici di Maria De Filippi. La salentina ha scritto: "Dai non fare così @elisatoffoli !!! Sono solo 40 .. e poi tu sei una Rock Star ! Sei una figa pazzesca e sei una delle persone più belle che potessi incontrare nella mia vita !!! Ecco lo sapevo adesso mi commuovo pure io ! Ma che ci posso fare se ti amo di bene ??? HAPPY B-DAY MY LOVE". Parole di auguri, tra gli altri, anche da parte di Giorgia e Francesca Michielin.

© Riproduzione Riservata.