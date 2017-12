ENNIO MORRICONE / Il Premio Oscar in concerto al Mediolanum Forum di Assago: scaletta, orari e info

Ennio Morricone propone questa sera i suoi più grandi successi in un imperdibile concerto che si terrà al Mediolanum Forum di Assago. Informazioni e orari dell'evento.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Ennio Morricone

Ennio Morricone sarà protagonista questa sera di un imperdibile concerto che si terrà al Mediolanum Forum di Assago di Milano in occasione dell'evento denominato '60 Years of Music World Tour'. Il compositore 89enne ha già registrato il tutto esaurito nelle principali date e anche questa sera il Forum sarà completamente gremito in ogni singolo posto per ascoltare le musiche dell'insostituibile genio già vincitore del Premio Oscar per la miglior colonna sonora originale, con le musiche di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Si tratta soltanto dell'ultimo dei tanti riconoscimenti per Morricone che nella sua lunghissima carriera si è aggiudicato anche il Golden Globe, il Leone d'Oro alla carriera oltre che ben dieci David di Donatello. Un'orchestra di 90 elementi unita a ben 100 coristi avrà il difficile compito di portare in scena alcuni dei circa 600 successi creati da Morricone in sessant'anni di carriera. Si tratta circa di una colonna sonora al mese, come da lui stesso ammesso: "Di solito ci metto dai sette ai trenta giorni; anzi, a scrivere “La proprietà non è più un furto” di Petri mi ce ne vollero oltre novanta, ma non per questo venne fuori un capolavoro".

Ennio Morricone in concerto al Forum di Assago di Milano

Il concerto di Ennio Morricone si terrà questa sera al Mediolanum Forum di Assago in via Giuseppe Di Vittorio 6, a partire dalle ore 21. I biglietti sono praticamente introvabili ma i ritardatari potranno ancora sperare di accaparrarsi qualche ticket ad un costo di 57.50 euro per la Tribuna Numerata 3 Settore, 69 euro per la Tribuna Numerata 2 Settore, 92 euro per la Tribuna Numerata 1 Settore, 115 euro per la Platea Numerata e 138 euro per la Platea Gold. Tanti i brani che questa sera saranno proposti dall'orchestra e che ripercorreranno la gloriosa carriera di uno dei musicisti italiani più amati al mondo. Immancabili le musiche di The Hateful Eight, I giorni del cielo, Mission, The Untouchables - Gli intoccabili, e Nuovo Cinema Paradiso, ma anche dei film denominati Western all'italiana come Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno.

