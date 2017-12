GIANNA NANNINI / Il 'Fenomenale Tour' sbarca al Palalottomatica di Roma: info e scaletta

Gianna Nannini si esibirà questa sera al Palalottomatica di Roma per una nuova data del suo 'Fenomenale Tour'. Ecco la scaletta e le informazioni sull'evento.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Gianna Nannini

Dopo l'anteprima presentata a Rimini lo scorso 30 novembre, Gianna Nannini si sposta questa sera al Palalottomatica di Roma per un nuovo imperdibile evento del suo 'Fenomenale Tour'. Sarà l'occasione perfetta per presentare le nuove canzoni dell'ultimo album intitolato 'Amore Gigante', uscito a fine ottobre a quattro anni dal suo precedente progetto 'Inno'. Ma non mancheranno anche le canzoni che da sempre hanno accompagnato la rocker senese e nelle quali si uniscono sentimenti ed energia. Lei stessa ha ammesso il suo desiderio di concedere ampio spazio soprattutto all'amore: "Vorrei fare un concerto suite, senza interruzioni della musica. Recupererò tutti i pezzi d’amore, anche quelli che non ho cantato quasi mai, come Suicidio d’amore. L'imperdibile evento avrà inizio questa sera nel palazzetto di Piazzale Pierluigi Nervi. Pochi i biglietti ancora dispobibili tra i quali in Tribuna Numerata a € 70, in Tribuna Laterale Numerata a € 60, nel Terzo Anello Numerato a € 50,00.

Gianna Nannini in concerto a Roma: la scaletta

Gianna Nannini si esibirà a Roma questa sera proponendo i brani del suo nuovo album ma anche i classici intramontabili del suo passato, nei quali verrà dato ampio spazio soprattutto all'amore. Ecco la possibile scaletta: Sei Nell’anima Fenomenale, Meravigliosa Creatura, Io, Amore Gigante, Indimenticabile, I Maschi, America, Grazie Amandoti, Fotoromanza, Ti Voglio Tanto Bene, Profumo, Bello E Impossibile, Aria, Vita Nuova, Ogni Tanto, Un’estate Italiana, Un Giorno Disumano, Ragazzo Dell’Europa, Salvami, Io E Te, Sorridi, Scegli Me, Suicidio D’amore. Ricordiamo che l'entrata al Palalottomatica dovrà avvenire seguendo le regole di sicurezza già proposte in occasione dei concerti estivi: non potranno essere introdotti oggetti di qualsiasi tipo, potenzialmente pericolosi per se stessi o per le altre persone quali bombolette spray, oggetti contundenti, ombrelli. Vietate le borse o gli zaini di capacità superiore ai 10 lt o qualsiasi tipo di bevande alcoliche.

