Concerto Tiziano Ferro Radio 2/ Diretta streaming: l'ultima esibizione dell'anno (oggi 20 dicembre 2017)

Concerto Tiziano Ferro Radio 2, il cantante di Latina sale sul palco della Sala B di via Asiago a Roma per portare a termine questo splendido 2017 fatto di grandi successi ed emozioni.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Tiziano Ferro si presenta all'ultimo concerto della stagione di Radio 2 Live con la voglia di far emozionare tutti ancora una volta. Ci sarà la possibilità ovviamente di ascoltare molti dei suoi più grandi successi, magari anche scoprendo qualcosa del futuro del cantante di Latina. Tiziano Ferro viene da uno splendido successo in coppia col rapper di Senigallia Fabri Fibra. I due hanno cantato insieme una nuova versione di Stavo pensando a te che sta andando davvero molto bene. Chi se lo poteva poi aspettare visto che i due sono sicuramente molto lontani a livello musicale. Nonostante le evidenti differenze nello stile e nel modo di porsi di fronte alla musica l'esperimento ha funzionato decisamente e sta raccogliendo solo consensi sia dal pubblico che dalla critica. Sarà interessante capire anche se la canzone in questione sarà riproposta proprio stasera durante il concerto che Tiziano Ferro terrà a Via Asiago a Roma.

L'ULTIMA ESIBIZIONE DEL 2017

Stasera, mercoledì 20 dicembre 2017, il cantante di Latina Tiziano Ferro si esibirà per il suo ultimo concerto di quest'anno. Si parte alle ore 21.00 nella Sala B di via Asiago a Roma dove questi è pronto per il concerto di Radio 2 Live, il format che Radio 2 ha dedicato alle esperienze live di musica. L'evento sarà presentato da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. L'ingresso è gratuito per questo evento, ma saranno pochi, per via della capienza, i fortunati che avranno la possibilità di seguirlo dal vivo. Tutti gli altri potranno seguirlo su Radio2 e anche online in diretta streaming su Rai Play radio o anche su smartphone, iPhone e tablet grazie all'app di RaiPlay Radio scaricabile dagli store online. C'è grande curiosità per vedere anche i pezzi che Tiziano Ferro proporrà durante questa splendida serata che riunirà moltissimi appassionati tra quelli presenti e chi lo ascolterà dai vari mezzi di diffusione messi a disposizione dalla Rai.

