Maneskin in tour! Svelate le date dei concerti della band rivelazione di X Factor 11: si parte a febbraio del 2018 all'Afterlife di Perugia. Tutti i dettagli.

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Maneskin, X Factor 2017

I Måneskin, dopo la bella avventura vissuta ad X Factor 11 terminata con la seconda posizione, arrivano sui palchi delle principali città italiane con un tour che non mancherà di appassionare il pubblico attraverso un sound riconoscibile, potente e uno stile davvero unico. Scopriamo qualcosa in più sul giovanissimo gruppo: i Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese, sono: Damiano cantante ,18 anni, Victoria al basso 1), Thomas alla chitarra (16) ed Ethan alla batteria 17. La band romana rappresenta una vera e propria novità nel panorama pop italiano e questo ha contribuito ad attirare le attenzioni di un'ampia fetta di pubblico. La band proporrà 14 concerti.

PRIMO TOUR PER I MANESKIN

Ecco le date e le località prescelte: Si inizia sabato 17 febbraio all’Afterlife di Perugia. Poi Napoli (24 febbraio), Bari (25 febbraio), Palermo (2 marzo), Catania (3 marzo), Firenze (9 marzo), Nonantola (11 marzo), Bologna (17 marzo), Parma (18 marzo), Milano (23 marzo), Treviso (24 marzo), Torino (30 marzo), Genova (31 marzo) e, infine, Roma (7 aprile), la città da cui tutto è partito. Non ci resta che attendere il nuovo anno per poter ascoltare dal vivo il gruppo rivelazione dell'anno grazie ad un sound riconoscibile e unico. Prima del tour organizzato da Vivo Concerti, arriva la pubblicazione di Chosen, il loro primo Ep, uscito il 15 dicembre e, oltre a diverse cover come Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas) e I Don’T Need You (Ed Sheeran), ospiterà anche Recovery, la seconda traccia inedita della band.

