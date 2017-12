JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Lei smette di seguire la madre: è rottura con la famiglia?

Selena Gomez smette di seguire la madre su Instagram: la famiglia non sembra disposta ad accettare il ritorno di fiamma con Justin Bieber. È rottura?

21 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Fin dal giorno in cui le voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez si sono diffuse nei social network, la famiglia di lei ha preso posizione contro questa storia d'amore. Era troppo forte il ricordo delle sofferenze del passato, al punto che una fonte vicina ai Gomez aveva ammesso che "Justin è un essere umano vile e non sarà mai accettato da noi". Da allora la cantante ha cercato in tutti i modi di convincere i suoi familiari a cambiare idea, a partire dalla madre con la quale in passato è stata sempre molto legata. Sembra infatti che la stella della Disney non ha mai gradito il fatto di dover scegliere tra l'amore e la famiglia e che proprio per questo sia giunta ad un duro scontro con la donna che l'ha messa al mondo, in seguito al quale quest'ultima è finita in ospedale.

Selena Gomez si allontana dalla famiglia a causa di Justin Bieber?

Selena Gomez fino ad ora ha evitato di prendere posizione tra il suo fidanzato Justin Bieber e la sua famiglia, che non sembra volerlo perdonare per quanto accaduto negli ultimi anni. Proprio per questo ha trascorso in Texas il Ringraziamento e ha programmato di fare lo stesso anche a Natale, evitando così degli incontri non troppo piacevoli. Ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato: Selena, dopo il terribile litigio con la madre, ha smesso di seguirla su Instagram, sventolando al mondo come il conflitto non sia facilmente risolvibile. Riuscirà a chiarire la situazione, evitando di finire sola contro tutti i suoi parenti? Intanto ben diverso è l'atteggiamento della madre di Justin Bieber: in varie interviste, infatti, Pattie Mallette si è detta convinta della scelta del figlio, precisando di volerlo supportare in qualsiasi sua decisione sentimentale e non solo.

© Riproduzione Riservata.