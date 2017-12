ANNALISA SCARRONE E ALESSIO BERNABEI / Video, tra i due cantanti c'è del tenero? Ecco l'indizio

Annalisa Scarrone e Alessio Bernabei appaiono insieme in un video pubblicato in una Instagram Story della cantante. L'affinità tra loro è evidente: c'è del tenero tra loro?

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Annalisa Scarrone in questo periodo sta facendo molto parlare di sé sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La cantante è attualmente impegnata in qualità di tutor di Amici 17, dove è riuscita a conquistare l'interesse di un suo allievo in particolare, ovvero Biondo, che non ha mai negato una forte simpatia nei suoi confronti. Oltre all'avventura nel reality show targato Maria De Filippi, la Scarrone a febbraio sarà impegnata anche al Festival di Sanremo nella categoria dei Big. Ma non sono solo i suoi progetti lavorativi a conquistare l'interesse dei fan della bella Annalisa. Qualche ora fa, infatti, ha pubblicato una sua Instagram Story che non è passata inosservata: in essa la Scarrone appare in compagnia del collega Alessio Bernabei con il quale canta spensierata insieme ad altri amici. Ma ciò che non è certo sfuggito agli occhi attenti dei fan sono gli sguardi tra la coppia e i cuoricini associati al video (clicca qui per vederlo). Tra loro sta nascendo qualcosa o si tratta soltanto di una bella amicizia?

Annalisa Scarrone e Alessio Bernabei: amicizia o amore?

È un periodo d'oro quello che sta attraversando Annalisa Scarrone, alle prese con la sua nuova avventura ad Amici ma anche con ottimi risultati nelle vendite del suo ultimo album Direzione la vita, uscito lo scorso 13 ottobre. La cantante ligure, che in passato non era molto attiva nei social network, ha cominciato a pubblicare di frequente su Instagram, ricordando i propri appuntamenti televisivi ma anche mostrando alcuni dettagli della sua quotidianità, proprio come accaduto per il video nel quale appare insieme ad Alessio Bernabei. Le voci di un loro possibile flirt hanno cominciato a rimbalzare da una pagina web all'altra, anche se i due diretti interessati per il momento evitano di esprimersi a tal proposito. Che si tratti solo di una bella amicizia? O se fosse una trovata pubblicitaria per mantenere vivo l'interesse del pubblico di entrambi? Per ora tutto tace, almeno fino alla prossima IG rivelatrice...

