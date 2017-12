BIGLIETTI PER I MANESKIN/ Dopo X Factor tour sold out in poche ore: torna lo spettro del secondary ticketing?

Biglietti per i Maneskin sold out: dopo X Factor sono finiti in poche ore. Torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour

22 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Biglietti per i Maneskin sold out (Foto: da Facebook)

I Maneskin come gli U2 e i Coldplay: biglietti sold out in tutte le date subito dopo la messa in vendita. Fa riflettere il fatto che una band faccia il tutto esaurito prima ancora di salire per davvero su un palco, per questo il sospetto che dietro ci sia la mano dei bagarini elettronici è lecito. Finora, X Factor a parte, i Maneskin si sono esibiti in piccoli locali di Roma e per qualche festa nei licei capitolini. Nessuno si aspettava che finissero i biglietti anche per le date aggiunte su Roma e Milano dopo che le prime erano andate esaurite in poche ore. Cosa è successo? Se è pur vero che si esibiranno in posti molto piccoli, che contano poche centinaia di posti, è anche vero che non sono gli U2 e i Coldplay. Per questo il pensiero vola alla pratica deplorevole del secondary ticketing. Questa al momento, come riportato dall'Agi, sembra l'unica spiegazione al meccanismo che ha impedito ai fan di comprare i biglietti già pochi secondi dopo la riapertura delle vendite per le date aggiuntive.

BIGLIETTI PER I MANESKIN SOLD OUT: SCOPPIA IL CASO

Non tutti vedono delle ombre dietro la fine velocissima dei biglietti per i Maneskin. I fan, ad esempio, se lo aspettavo, per questo erano connessi su Ticketone per riuscire a strappare un biglietto per i loro concerti. La band del resto, pur non vincendo X Factor 2017, è stata la sorpresa del talent show. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno raddoppiato alcune tappe e hanno deciso di aggiungerne due nuove. Il caso resta singolare, per cui ora bisogna aspettare e vedere se i biglietti, esauriti su Ticketone, ricompaiono a prezzo d'oro sul mercato parallelo, anche al triplo del prezzo originale. L'Antitrust per il caso dei Coldplay aveva chiesto di valutare il comportamento della stessa società di vendita online e di mettere in atto strumenti e misure necessarie per evitare che migliaia di biglietti siano acquistati e poi rivenduti sui circuiti secondari anche a prezzi spropositati. È verosimile che anche nel caso dei Maneskin gli algoritmi delle aziende del secondary market abbiano fatto sparire il loro biglietti...

