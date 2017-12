FEDEZ / Presenta a sorpresa il nuovo singolo intitolato 'Le palle di Natale', video

Fedez ha presentato nella notte il suo nuovo singolo intitolato 'Palle di Natale' e già ai primi posti nelle principali classifiche digitali. Al suo fianco non c'è J-Ax.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Fedez (Instagram)

Il periodo natalizio conquista anche Fedez che, a sorpresa, nella notte tra il 21 e 22 dicembre ha presentato il suo nuovo singolo, dedicato proprio alle festività. Non è certo un caso che il singolo, che si preannuncia come la hit di fine 2017 e inizio 2018, si intitoli proprio 'Le palle di Natale'. Senza l'amico e socio J-Ax al suo fianco, il giudice di X Factor 11 racconta la malinconica fine di un amore: "Era lunedì c'era l'inferno in tangenziale, quindi troverò un motivo per dimenticare che avevi in gran talento, ma per litigare", canta il rapper che successivamente chiarisce la propria tristezza per l'assenza del suo amore nel giorno di Natale: "Io che ho perso i pomeriggi in quell'Ikea, volevo anche sposarti, ma ho cambiato idea. Ma che Natale è Mi hai messo li, come una cosa da buttare Sembra un telefilm ma che finisce sempre male".

Fedez presenta il suo nuovo singolo 'Le palle di Natale'

Il nuovo singolo di Fedez intitolato 'Le palle di Natale' ha il chiaro obiettivo di chiudere un anno ricco di grandi successi per il rapper, forte anche del sodalizio con J-Ax. Il loro tour 'Comunisti col rolex' è stato un vero trionfo e verrà celebrato ulteriormente nel prossimo giugno con un ultimo grande concerto nello stadio di San Siro di Milano. In seguito la collaborazione artistica tra i due rapper verrà momentaneamente accantonata ed entrambi proseguiranno le loro carriere separate, continuando invece a lavorare insieme in Newtopia. La nuova hit, come era facile immaginare, ha fin da subito scalato tutte le classifiche digitali: prima fin da subito su Spotify, si trova attualmente in sesta posizione su iTunes, posizione sicuramente destinata a migliorare già nel corso delle prossime ore. Clicca qui per vedere il video di 'Le palle di Natale' pubblicato nella notte e presentato da Fedez su Instagram con le seguenti parole: "Da mezzanotte su Spotify, ITunes ecc. “Le Palle di Natale” il mio nuovo brano natalizio. Allego foto natalizia con cane che fa tanti like".

