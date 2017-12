Justin Bieber e Selena Gomez / I due cantanti già in terapia di coppia: ecco il motivo

Justin Bieber e Selena Gomez continuano a frequentarsi nonostante il parere contrario della famiglia di lei. Trascorreranno il Natale separati come previsto in un primo momento?

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 11.20 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez stanno di nuovo insieme, tanto che lei ha persino deciso di opporsi alla volontà della sua famiglia per avere una possibilità con il suo ex fidanzato. Ma davvero tutto sta procedendo per il meglio tra loro o c'è già qualche piccola crisi da affrontare? Secondo quanto rivelato dal sito americano TMZ, una ragione di discussione c'è e avrebbe persino portato i due cantanti a cominciare una terapia di coppia per cercare di risolverla prima che sia troppo tardi. La causa scatenante di questa discussione sarebbe i contatti presi tra Justin e la sua ex Hailey Baldwin, che Justin aveva frequentato dopo la fine della sua storia con Selena. Sembra che Bieber le abbia inviato dei messaggi di scuse, seguendo il percorso a lui richiesto dalla Hillsong Church per fare ammenda dei tanti errori commessi in passato. Una scelta che però non è piaciuta affatto a Selena, che avrebbe faticato a nascondere la sua gelosia. Da qui, la decisione di sottoporsi ad una terapia di coppia seguendo sempre un'impronta cristiana.

Selena contro tutti

La relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue nonostante la contrarietà della famiglia di lei. Anche se la madre della cantante è furiosa, al punto da essere finita all'ospedale a causa del troppo stress, questa volta Selena intende pensare solo a se stessa, anche mettendo a rischio il rapporto che la lega alla sua famiglia. Tale decisione è confermata dai nuovi scatti apparsi sul web, nei quali l'artista canadese appare davanti alla casa della sua fidanzata, luogo nel quale sembra trascorrere molto del suo tempo (c'è persino chi parla già di convivenza tra la coppia). Ma le immagini non si limitano a qualche scatto in cui Bieber appare da solo. La coppia appare ancora una volta insieme in occasione della partita di hockey di Justin, luogo nel quale in passato era stata scattata la prima foto del bacio dopo il ricongiungimento. Va precisato che queste ultime immagini sono sicuramente molto recenti, in quanto Selena appare con il suo nuovo look biondo. Ma con questi presupposti, come reagirà la famiglia di lei?

Natale da separati per Justin Bieber e Selena Gomez?

Dopo quanto accaduto con la madre, quali sono i programmi per Justin Bieber e Selena Gomez per Natale? In un primo momento sembrava che entrambi si sarebbero recati dalle rispettive famiglie, preferendo mettere da parte le discussioni almeno per un giorno. Ma le polemiche in casa Gomez, con Selena che ha persino smesso di seguire la madre su Instagram (scelta ricambiata da quest'ultima), potrebbero rimescolare le carte sui progetti natalizi degli Jelena. Si sa per certo, invece, che la coppia trascorrerà insieme il giorno di Capodanno. Secondo quanto annunciato da una fonte vicina ai due artisti, Justin ha in serbo una incredibile sorpresa per Selena, che potrebbe allontanare entrambi dal gossip e dagli scontri familiari almeno per qualche giorno: sembra infatti che la coppia intraprenderà un breve viaggio lontano da Los Angeles. La destinazione? Ovviamente è ancora top secret...

