Justin Bieber e Selena Gomez/ Nessun riavvicinamento tra la cantante e la madre dopo il litigio

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 11.38 Annalisa Dorigo

Nessuna buona notizia giunge dagli Stati Uniti in merito al rapporto tra Selena Gomez e la madre Mandy. Quest'ultima non ha accettato il ritorno di fiamma tra la figlia e Justin Bieber, colpevole di essersi comportato nel peggiore dei modi in passato, causando terribili sofferenze alla cantante. Il periodo di stress al quale è stata sottoposta ha costretto la madre di Selena a recarsi anche in ospedale per dei chiarimenti. Non si è trattato nulla di grave ma neppure i problemi di salute sembrano avere convinto la stellina Disney a fare un passo indietro: dopo avere smesso di seguire la madre su Instagram, Selena non ha avuto più rapporti con lei e sembra che persino i festeggiamenti in famiglia per il Natale siano in pericolo. Non è la prima volta che mamma e figlia giungono a decisioni tanto drastiche a causa di differenze vedute riguardo l'amore o la carriera. In passato sono sempre riuscite a risolvere ogni contrasto, confermando di essere legate da un grande affetto. Ma questa volta la soluzione sembra ancora lontana dall'essere trovata...

Il 2017 verrà ricordato per il grande cambiamento di Justin Bieber, che ha messo da parte la sua immagine di bad boy per conquistare quella di fidanzato perfetto. Selena Gomez è stata la prima ad accorgersene, motivo per cui ha deciso di dare una seconda possibilità a colui che in passato l'ha fatta soffrire, conquistando l'antipatia della famiglia Gomez al gran completo. La serenità dell'artista canadese è confermata anche dai tanti preparativi ai quali ha dato il via in occasione del Natale. Anche se sembra che non lo passerà insieme a Selena Gomez, Justin non rinuncia a sventolare al mondo la sua felicità addobbando l'albero di Natale ma soprattutto adattando la sua auto a questo periodo dell'anno (clicca qui per vedere la foto). La pop star non riesce certo a passare inosservata con le tante immagini di Babbo Natale dipinte sul veicolo. A ciò si aggiunge lo shopping tra i sorrisi, che ha aperto un altro interrogativo: tra le tante borse ci sarà anche il regalo perfetto per Selena Gomez?

Justin Bieber adora le festività natalizie e certo non si vergogna a dimostrarlo pubblicamente. Basta vedere la sua macchina aggirarsi per le vie di Los Angeles per capire quanto sia emozionato in questo periodo dell'anno: non si tratta più del suv bianco, conosciuto dai suoi fan, ma dello stesso veicolo colorato con decorazioni natalizie di ogni genere. Ma a cosa dobbiamo questa ritrovata gioia di vivere? Lo scorso anno Bieber non aveva potuto godersi il Natale a causa dei tanti impegni collegati al suo Purpose Tour (si era persino esibito nel giorno del Capodanno). Ma dopo un anno e mezzo passato da una parte all'altra del Globo per lui è arrivato l'ora di festeggiare con la famiglia e con Selena Gomez. Tutto sembra procedere per il meglio tra loro anche se si vocifera che i due artisti siano già in terapia di coppia per superare l'eccessiva gelosia di lei. E considerando i trascorsi del suo fidanzato, come darle torto?

