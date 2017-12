Canzoni di Natale 2018/ Video, i brani celebri e le versioni delle pop star: da Mariah Carey a Sia

Canzoni di Natale 2018, tutto pronto per il 25 dicembre 2017: ecco i brani più famosi, come Silent Night, e quelli cantati dalle star internazionali, da Sia ai The Killers

Canzoni di Natale 2018 (Pixabay)

Canzoni di Natale 2018: il 25 dicembre 2017 si avvicina, tra i giorni più attesi dell’anno, con regali, auguri e cenoni già pronti da vivere in famiglia. Un’altra importante componente della festa natalizia è la musica, con brani celebri che hanno scritto la storia di Natale: i grandi classici, le versioni ritoccate delle grandi star internazionali e gli omaggi degli artisti più in voga. Nel 2017 sono state diverse le canzoni incise dalle pop star. A partire da Sia: l’australiana ha pubblicato quest’anno il suo primo album a tema natalizio e il primo singolo estratto è “Santa’s Coming For Us”. Non poteva mancare Mariah Carey, che ha prestato la voce per la colonna sonora del film d’animazione “The Star” con il suo brano dall’omologo titolo. Protagonista di Amici 2016 e al Festival di Sanremo 2017, Sergio Sylvestre ha presentato la sua versione di “Oh happy day” nell’album “Big Christmas”. Non possono mancare le voci italiane: da “La mia versione dei ricordi” di Francesco Gabbani a “Santa Claus is coming to town” di Laura Pausini, passando per “Let it snow” di Giuliano Palma.

CANZONI DI NATALE 2018: I BRANI CELEBRI

Le nuove proposte non mancano, ma in molti ricorreranno ai grandi classici di Natale. A partire dall’ormai celebre “Silent Night”, composta nel 1818 da Franz Xaver Gruber e Joseph Mor. Accanto a quest’ultima, l’inconfondibile “White Christmas” di Bing Crosby, riproposta da interpreti come Michael Bublè e Kelly Clarkson. Tra i più grandi successi degli Wham! e colonna sonora di diversi cinepanettoni, “Last Christmas” è diventata parte integrante del Natale di molti italiani, così come “Jingle Bells” di James Lord Pierpont: in particolare, molto apprezzata la versione di Michael Bublè del 2011.Non mancano i pezzi più propriamente festivi, come “We Wish You a Merry Christmas” e “O Christmas Tree”, passando per pezzi più profondi, come “A Natale puoi”, utilizzata in numerose pubblicità, e “O Holy Night”, con l’inconfondibile voce di Mariah Carey che regala un’atmosfera intima e magica. Infine, doveroso citare due brani come “Happy Xmas” e “Santa Claus is Coming to Town”.

CANZONI DI NATALE 2018: LE PROPOSTE DEGLI ARTISTI

Diversi artisti si sono cimentati in versioni nuove di celebri brani di Natale, come abbiamo visto, ma c’è anche chi ha interpretato canzoni del tutto nuove. Basti pensare a Bobby Helms con “Jingle Bell Rock” (1987), a Paul McCartney con “Wondeful Christmastime” (1980) e al gruppo rock statunitense The Killers con “Christmas in L.A.” (2014). Numerosi cantanti italiani hanno seguito il loro esempio negli ultimo anni, pubblicando pezzi che sono rimasti nel cuore di numerosi fan: “Leggenda di Natale” di Fabrizio De Andrè, “Il Natale è il 24” di Piero Ciampi, “Natale” di Angelo Branduardi, “Buon Natale a tutto il mondo” di Domenico Modugno, “Mo vene Natale” di Renato Carosone. E ancora: “Piccola lettera di Natale” di Enrico Ruggeri, “O è Natale tutti i giorni” di Jovanotti e Luca Carboni, “Notte di Natale” di Claudio Baglioni, “Natale” di Francesco De Gregori, “L’uccisione di Babbo Natale” di Fiorella Mannoia, “Natale di seconda mano” di Francesco De Gregori, “Regali di Natale” di Antonello Venditti.

