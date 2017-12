JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Lei trascorre il Natale in famiglia nonostante i dissapori, ecco il motivo

Selena Gomez riuscirà a convincere la madre a dare una seconda possibilità a Justin Bieber? Ecco il suo obiettivo per i festeggiamenti del giorno di Natale.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Selena Gomez

I contrasti tra Selena Gomez e la sua famiglia continuano a rappresentare un problema per la relazione tra la stella della Disney e Justin Bieber. I suoi parenti, in primis la madre Mandy, non hanno affatto approvatato il ritorno di fiamma con il cantante canadese che in passato ha causato problemi a non finire a Selena (costringendola persino a finire in analisi). Ma ogni loro tentativo di convincerla a non commettere un simile errore sono naufragati miseramente: la cantante ha espresso senza esitazione la sua certezza nel cambiamento del neo-fidanzato, arrivando ad avere un brutto diverbio con la madre. Quest'ultima ha deciso di sottoporsi ad alcune visite in ospedale a causa del forte stress, dopodiché lei e la figlia hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma questi problemi non hanno causato la rottura definitiva all'interno del clan Gomez. Al contrario, secondo quanto riporta una fonte vicina alla famiglia, Selena sembra essere decisa a mantenere i contatti con i parenti, per provare loro quando Justin sia cambiato negli ultimi mesi.

Selena Gomez trascorre il Natale in famiglia

Negli ultimi giorni si era sparsa la notizia secondo cui Selena Gomez avrebbe rinunciato a trascorrere il Natale in famiglia a causa dei recenti diverbi con la madre. Ma secondo quanto riportano alcune indiscrezioni di una fonte a lei vicina, sembra che alla fine la stella della Disney abbia deciso di mantenere il programma iniziale, recandosi in Texas in occasione dell'importante festività. Il motivo? Far capire a tutti di non voler fare un passo indietro e dimostrare loro di essere sicura della sua scelta di dare una seconda possibilità a Justin Bieber. Il Natale rappresenterà quindi un nuovo motivo di attrito o sancirà la pace dopo tante incomprensioni? Ovviamente per ora gli sviluppi dell'incontro sono top secret, così come non è noto cosa abbia fatto l'artista canadese il 25 dicembre. Non sembrano invece esserci dubbi sul fatto che la coppia trascorrerà insieme l'ultimo dell'anno, in una località scelta da Bieber e mantenuta da lui segreta. I ben informati scommettono però che i due fidanzatini si recheranno a New York, città molto cara ad entrambi.

© Riproduzione Riservata.