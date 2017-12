LIAM PAYNE E ZAYN MALIK / L'hashtag delle Directioner diverte il web ed entra in trend topic

Le fan italiane degli One Direction hanno lanciato un divertente hashtag relativo a Liam Payne e Zayn Malik. In poche ore, la loro espressione è entrata in trend topic.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

One Direction

A due anni dalla separazione degli One Direction, che hanno intrapreso una carriera da solisti ricca di successi, le Directioner continuano ad essere estramente attive nei social network, non rinunciando ad usare quella loro tipica ironia che le ha contraddistinte fin dall'inizio. È così che qualche giorno fa un profilo Twitter italiano ha lanciato un divertente hashtag prendendo come spunto un'immagine in cui Liam Payne e Zayn Malik appaiono 'pericolosamente' vicini. Tale video è stato associato all'hashtag #LiaminchiappettaZayn, che è diventato subito un incredibile successo non solo a livello nazionale. La semplice battuta ha fatto breccia nei social network dedicati alla band britannica, in ogni dove: dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Spagna al Brasile sono in tantissimi a riportare tale parola, chiedendosi quale sia il suo vero significato.

Liam Payne e Zayne Malik: l'hashtag diventa virale

Ma cosa significa davvero #LiaminchiappettaZayn? Ecco cosa si chiedono le Directioner che hanno permesso all'hashtag di entrare nella trend topic mondiale senza conoscere il vero significato di questa affermazione. È sufficiente guardare cosa scrivono le fan spagnole o brasiliane su Twitter per capire che in fin dei conti il senso di questa dichiarazione non è chiaro anche se tali dubbi non sono bastati per fermarlo: l'hashtag è letteralmente diventato virale, scatenando una discussione sorprendente in ogni dove, ovviamente non priva dell'ormai classica ironia. "Pretendo un ragazzo che mi guardi come Zayn guarda Liam, e viceversa. Chiedo troppo?" , "Ma le straniere hanno capito cosa significa l'hashtag? Se avete dei dubbi vi mando una foto". La discussione impazza con una serie di commenti ai limiti del comico, sia in italiano che in molte altre lingue del Globo. E ovviamente non possono mancare le tantissime foto dei due ex One Direction...

© Riproduzione Riservata.