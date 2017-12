Justin Bieber e Selena Gomez/ Gli amici della cantante preoccupati per il suo eccessivo stress

La relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue, anche se gli amici della cantante non sono affatto tranquilli, preoccupati per il suo eccessivo stress.

29 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber (Instagram)

La storia d'amore tra Justin Bieber e Selena Gomez è nata con i migliori auspici, soprattutto grazie al sorprendente cambiamento avvenuto negli ultimi mesi da parte del cantante canadese. Ma in quanti sono davvero felici di questo ritorno di fiamma? Oltre ai due diretti interessati alla love story più chiacchierata dell'anno, anche i fan degli Jelena hanno faticato a nascondere il proprio entusiamo per quello che per loro rappresentava solo un sogno impossibile. Per anni avevano sognato di vedere Justin e Selena di nuovo insieme e la coppia li ha sorpresi proprio quando la cantante texana sembrava finalmente felice e serena al fianco del rapper The Weeknd. Ma di diverso avviso appare la famiglia di lei, ancora sconvolta per questo ricongiungimento, al punto che la madre di Selena è finita in ospedale a causa del tanto stress. E anche gli amici di Selena non sembrano avere particolarmente gradito questo amore. Una fonte vicina all'attrice ha infatti ammesso: "Le persone intorno a Selena sono preoccupate della storia con Justin, perché la sta stressando molto. Soprattutto visto che è così tumultuosa".

Justin Bieber: ritirate le accuse di plagio contro il cantante

Insieme alle novità relative alla sua storia d'amore con Selena Gomez, giungono buone notive anche in merito ad un'accusa di plagio mossa nei confronti di Justin Bieber nel 2016. In quel caso la cantautrice indie Casey Dienel aveva accusato l'artista canadese e Skrillex di aver copiato la melodia di sua canzone, notando le evidenti somiglianze tra il suo pezzo 'Ring The Bell'(canzone da lei scritta nel 2014) e 'Sorry'. Ne erano seguite accuse ufficiali e problemi legali che fortunatamente sono stati risolti nel migliore dei modi. Qualche giorno fa, infatti, i portavoce di Bieber e della Dienel hanno annunciato la chiusura di questa diatriba: le parti sono giunte ad un accordo (economico?) e l'artista indie ha deciso di ritirare ogni accusa di plagio. Ogni problema è dunque stato risolto nel migliore dei modi?

© Riproduzione Riservata.