Renzo Arbore sta male/ Concerto annullato a Perugia per motivi di salute: il dispiacere dello showman

Concerto Renzo Arbore: annullato il Capodanno a Perugia per motivi di salute; l'enorme dispiacere degli estimatori ed i problemi dell'artista pugliese, i dettagli.

29 dicembre 2017 Valentina Gambino

Renzo Arbore, concerto annullato per motivi di salute

Renzo Arbore si è trovato costretto ad annullare il suo concerto di Capodanno a Perugia, per quale motivo? “Con grande dispiacere sono costretto ad annullare un concerto importantissimo di Capodanno a Perugia”, afferma direttamente il musicista pugliese. La notizia dell’annullamento dell’importante data era già trapelata in qualche modo nel corso della giornata di ieri e solo nella mattinata di oggi, è arrivata la piena ufficialità. Con enorme rammarico, l’artista ha dovuto fare un passo indietro rispetto al suo impegno per la notte di San Silvestro in programma al Palaevangelisti di Perugia. Secondo quanto si apprende, lo showman non potrà portare al termine il suo impegno musicale, per via di alcuni problemi di salute che gli impediscono di potersi esibire live per gli estimatori. Nel corso della serata erano previsti ben tre ore di spettacolo, insieme alla sua famosa Orchestra Italiana. Il comunicato nel frattempo, ha gettato i fan dell’artista nello sconforto.

Concerto annullato per motivi di salute, le parole di Arbore

“Sarà una festa davvero bella. Uno spettacolo – aveva dichiarato Renzo Arbore durante una intervista rilasciata a Umbria24 – per passare insieme una bellissima serata di Capodanno beneaugurante per il 2018. Suonerò finalmente a Perugia, al Palaevangelisti, e durante una festa comandata e sarò lì con la mia Orchestra italiana. Non posso chiedere altro”, aveva aggiunto. Proprio lo stesso artista, ha comunicato il suo enorme dispiacere nel corso delle passate ore, aggiungendo: “Una festa di fine anno che avevo già organizzato al meglio con i miei amici dell’Orchestra Italiana e per il quale ero stato già intervistato promettendo divertimento e un augurio sincero per il 2018 a tutti i numerosi spettatori. Spero che siano proprio loro a comprendere il mio profondo dispiacere. Con i miei più affettuosi auguri”. In base agli ultimi accertamenti medici, a Renzo Arbore è stata riscontrata una riacutizzazione della lombalgia e sciatalgia destra con visibile ernia. La terapia medica prevede di evitare la posizione eretta e la deambulazione estesa. Di seguito quindi, allo showman è stato consigliato riposo totale con prognosi di sette giorni. Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti, potete richiederli entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

© Riproduzione Riservata.