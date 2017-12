JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Un solo desiderio per la notte di Capodanno: matrimonio in vista?

Justin Bieber e Selena Gomez trascorreranno insieme la notte di Capodanno, probabilmente a New York. Una fonte a lei vicina conferma che la cantante ha un solo desiderio...

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso il Natale da separati: le foto che mostrano l'artista a Stratford, sua città di origine, non lasciano dubbi riguardo il suo ritorno dalla madre mentre sembra che Selena si sia recata in Texas per tentare il, non certo facile, ricongiugimento con la famiglia ( e soprattutto la madre Mandy). Ma se il Natale ha portato l'allontanamento della coppia più chiacchierata di fine 2017, ben diversi saranno i festeggiamenti della notte di San Silvestro. È una fonte vicina ai due cantanti a chiarire come Selena abbia le idee chiare a tal proposito con un unico desiderio: non recarsi in posti esotici, quanto piuttosto avere al suo fianco il fidanzato per il primo bacio dell'anno. Un amico della coppia ha infatti dichiarato a Hollywoodlife che "vuole un bacio romantico a mezzanotte: dopo un anno difficile, non vede l'ora di passare la notte di Capodanno con Bieber. Sono molto felici di essersi ritrovati in questo 2017. Selena vuole stare con il suo uomo nel momento in cui inizierà il 2018, vuole sentire le sue braccia avvolte intorno a lei e baciarlo".

Justin Bieber e Selena Gomez: proposta di matrimonio in vista?

È certo che Selena Gomez e Justin Bieber trascorreranno insieme la notte di Capodanno. Da qualche giorno, infatti, alcune fonti vicine ai due cantanti si sono rivolte al web per confermare il desiderio di entrambi di festeggiare insieme la notte più lunga dell'anno che potrebbe essere portatrice anche di un'altra sorpresa. Bieber avrebbe in serbo un viaggio per la sua amata, ma la località da lui prescelta non sarebbe un'isola esotica come qualcuno aveva ipotizzato in un primo momento. La tesi più probabile è che la coppia si recherà a New York, città molto cara ad entrambi e nella quale risiedono molti amici tra i quali il Pastore Carl Lentz. Ma nella Grande Mela potrebbe arrivare anche quella fatidica proposta che tutti attendono da tempo: Justin e Selena hanno sempre ammesso di credere nel matrimonio e di volere convolare a nozze non appena troveranno la persona giusta. E ora che il peggio tra loro sembra passato, quale migliore occasione per compiere il grande passo?

